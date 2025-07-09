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جريمة مروعة.. مسؤول سابق يقتل طليقته

Lebanon 24
09-07-2025 | 03:52
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لقيَت سيدة مصرعها بعد أن أطلق عليها طليقها، وهو مسؤول سابق، الرصاص في الممشى السياحي في مدينة "6 أكتوبر".
 
وتلقّت أجهزة الأمن في مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بوقوع إطلاق نار في المكان، وانتقلت على الفور قوة أمنية لتبحث الواقعة.
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وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم، مستشار سابق أطلق النار على طليقته أثناء وجودها برفقة زوجها العرفي أمام أحد معارض السيارات في الممشى، ما أدى إلى وفاتها على الفور متأثرة بإصابتها.

وقد حاول الجاني الفرار، لكن الأهالي تدخلوا بعد سماع دوي الأعيرة النارية وتمكنوا من القبض عليه وتسليمه إلى الشرطة.
 
 

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