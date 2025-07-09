محكمة تونسية تقضي بسجن الغنوشي 14 عاماً.. هذه تهمته

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كشفت إذاعة “ إف إم” أن محكمة أصدرت -اليوم الثلاثاء- أحكاما بالسجن تتراوح من 12 إلى 35 عاما على سياسيين كبار، من بينهم رئيس (84 عاما)، ورئيس الوزراء السابق ومسؤولون أمنيون سابقون، ضمن ما تعرف بقضية “التآمر 2”.وقضت المحكمة بسجن 14 سنة في القضية التي يحاكم فيها 21 شخصا، في خطوة يقول منتقدون إنها تظهر “استخدام الرئيس للقضاء لترسيخ حكم استبدادي”.وقالت هيئة الدفاع عن الغنوشي -في بيان لها- إن حكم السجن صدر بحقه “بعد محاكمة عن بُعد رفضَ (الغنوشي) المشاركة فيها احتجاجا على غياب أدنى شروط المحاكمة العادلة”.وأشارت إلى أن موكلها “لم يرتكب أيا من الأفعال المنسوبة إليه، وأن كل ما اتهم به تأسس على وشاية كاذبة.. وادعاءات باطلة ومتضاربة”.ومن بين المحكوم عليهم أيضا بتهمة التآمر على الدولة في هذه المحاكمة ، مديرة الرئيس قيس سعيد السابقة التي فرت من البلاد، وحكم عليها بالسجن 35 عاما.وقالت موزاييك إن رئيس الوزراء السابق يوسف الشاهد المتهم في القضية طعن على قرار دائرة الاتهام بإحالته إلى ، وهو ما يعني أنه ليس مشمولا في الأحكام حتى الآن في انتظار نتيجة الطعن.