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محكمة تونسية تقضي بسجن الغنوشي 14 عاماً.. هذه تهمته

Lebanon 24
09-07-2025 | 04:05
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كشفت إذاعة “موزاييك إف إم” التونسية أن محكمة أصدرت -اليوم الثلاثاء- أحكاما بالسجن تتراوح من 12 إلى 35 عاما على سياسيين كبار، من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي (84 عاما)، ورئيس الوزراء السابق يوسف الشاهد ومسؤولون أمنيون سابقون، ضمن ما تعرف بقضية “التآمر 2”.
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وقضت المحكمة بسجن الغنوشي 14 سنة في القضية التي يحاكم فيها 21 شخصا، في خطوة يقول منتقدون إنها تظهر “استخدام الرئيس قيس سعيد للقضاء لترسيخ حكم استبدادي”.

وقالت هيئة الدفاع عن الغنوشي -في بيان لها- إن حكم السجن صدر بحقه “بعد محاكمة عن بُعد رفضَ (الغنوشي) المشاركة فيها احتجاجا على غياب أدنى شروط المحاكمة العادلة”.

وأشارت إلى أن موكلها “لم يرتكب أيا من الأفعال المنسوبة إليه، وأن كل ما اتهم به تأسس على وشاية كاذبة.. وادعاءات باطلة ومتضاربة”.

ومن بين المحكوم عليهم أيضا بتهمة التآمر على الدولة في هذه المحاكمة نادية عكاشة، مديرة ديوان الرئيس قيس سعيد السابقة التي فرت من البلاد، وحكم عليها بالسجن 35 عاما.

وقالت موزاييك إن رئيس الوزراء السابق يوسف الشاهد المتهم في القضية طعن على قرار دائرة الاتهام بإحالته إلى الدائرة الجنائية، وهو ما يعني أنه ليس مشمولا في الأحكام حتى الآن في انتظار نتيجة الطعن.
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