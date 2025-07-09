من دون علم ترامب.. هذا ما قام به وزير الدفاع الأميركي

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قام الأميركي بيت هيغسيث باتخاذ قرار بوقف شحنات أسلحة إلى الأسبوع الماضي "من دون إبلاغ "، وفقا لـ" إن".وقالت 5 مصادر مطلعة للشبكة الإخبارية الأميركية، أن قرار الوزير أثار جدلا داخل حيث سارعت الجهة المختصة لفهم سبب هذا القرار، وشرحه للكونغرس والحكومة .وعزا مصدران عدم إبلاغ هيغسيث البيت الأبيض إلى "عدم وجود رئيس أركان أو مستشارين موثوق بهم حوله، قد يحثونه على تنسيق القرارات السياسية الرئيسية بشكل أفضل".وأمس الثلاثاء لمح الرئيس الأميركي إلى أنه "غير مسؤول عن هذه الخطوة".وعندما سئل خلال اجتماع حكومي عما إذا كان يوافق على وقف الشحنات، اعترض واكتفى بالقول إن ستواصل إرسال أسلحة دفاعية إلى أوكرانيا.وعند الضغط عليه مجددا بشأن المسؤول عن السماح بوقف الأسلحة، أجاب : "لا أعرف، لماذا لا تخبروني أنتم؟".وحسب "سي إن إن"، فإن الواقعة تبرز "فوضى" في عملية صنع القرار في كثير من الأحيان داخل ، خاصة في .وذكرت المصادر، أن هذه تعتبر المرة الثانية هذا العام التي يقرر فيها هيغسيث وقف تدفق الأسلحة الأميركية إلى أوكرانيا، مما فاجأ كبار مسؤولي .وفي شباط الماضي، ووفقا لثلاثة مصادر، أعلن ترامب أن شحنات الأسلحة ستستمر رغم قرار هيغسيث بوقفها.ولم يتم إبلاغ المبعوث الأميركي الخاص إلى أوكرانيا كيث كيلوغ، ووزير الخارجية ، وهو أيضا مستشار ترامب للأمن القومي، بقرار الإيقاف مسبقا، بل علموا به من تقارير صحفية، وفقا لمسؤول كبير في الإدارة ومصدرين.تعليق والبيت الأبيضوقال المتحدث باسم البنتاغون كينغسلي ويلسون لشبكة "سي إن إن"، في بيان: "قدم هيغسيث إطارا للرئيس لتقييم شحنات المساعدات العسكرية وتقييم المخزونات الحالية، وقد تم تنسيق هذا الجهد على مستوى الحكومة".وعند سؤالها عما إذا كان هيغسيث أبلغ إدارة ترامب قبل الموافقة على تعليق الشحنات، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن البنتاغون "أجرى مراجعة لضمان توافق جميع أشكال الدعم المقدم إلى جميع الدول الأجنبية مع مصالح أميركا".(العربية)