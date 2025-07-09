Advertisement

عربي-دولي

مفاجأة.. ما الذي تُخطّط له إدارة ترامب بشأن "حزب الله"؟

Lebanon 24
09-07-2025 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1388926-638876578411228249.png
Doc-P-1388926-638876578411228249.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكر موقع "الجريدة" الكويتي أن  مصدر دبلوماسي غربي في القدس، كشف للموقع، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تسعى إلى إجراء مفاوضات مباشرة مع حزب الله، إلى جانب المساعي التي تقوم بها واشنطن مع الدولة اللبنانية، في محاولة لإقناع الحزب بترك سلاحه مقابل الحصول على ضمانات أميركية واسعة.
Advertisement
 
وقال المصدر لـ "الجريدة" إنه يجري ترتيب لقاء للسفير الأميركي إلى تركيا ومبعوث ترامب إلى سورية، توم برّاك، المكلف حالياً بملف لبنان، أو مساعده، مع رئيس كتلة حزب الله في البرلمان، محمد رعد. 
 
 
وذكر أنه عُقدت بالفعل سلسلة لقاءات تحضيرية بين الجانبين في بيروت، وأن مسؤولين في تيار سياسي لبناني "معتكف" استضافوا بعض تلك اللقاءات. 
 
 
وأشار المصدر الدبلوماسي الغربي إلى أن الجانب الأميركي يعتقد أن اللقاءات المباشرة ستسهم في حل مسألة السلاح، لأن حزب الله سيفهم بشكل أكثر دقة ما سيترتب على قرار رفضه تسليم السلاح، كما يمكن للولايات المتحدة تقديم ضمانات يطلبها الحزب، وبينها عدم استهداف قياداته، والبحث في كيفية دمج جزء من مقاتليه بالجيش اللبناني. 
 
 
ولفت إلى أن الترتيبات لهذه المفاوضات جرت خلف الكواليس، الأمر الذي أثار حفيظة إسرائيل وأطراف في لبنان مقرّبة من الرئاسة اللبنانية.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
هذا ما تخطط له "ميتسوبيشي"
lebanon 24
09/07/2025 16:09:53 Lebanon 24 Lebanon 24
قريباً.. هذا ما تخطط له "آبل"
lebanon 24
09/07/2025 16:09:53 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما تخطط له "إسرائيل" بديلاً عن الحرب
lebanon 24
09/07/2025 16:09:53 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف خلية لـ"داعش" في الضاحية الجنوبيّة... ما الذي كانت تُخطّط له؟ (فيديو)
lebanon 24
09/07/2025 16:09:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:00 | 2025-07-09
08:46 | 2025-07-09
08:45 | 2025-07-09
08:16 | 2025-07-09
08:02 | 2025-07-09
07:30 | 2025-07-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24