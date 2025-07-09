مفاجأة.. ما الذي تُخطّط له إدارة ترامب بشأن "حزب الله"؟

ذكر موقع "الجريدة" الكويتي أن مصدر غربي في ، كشف للموقع، أن إدارة الرئيس الأميركي تسعى إلى إجراء مفاوضات مباشرة مع ، إلى جانب المساعي التي تقوم بها مع ، في محاولة لإقناع الحزب بترك سلاحه مقابل الحصول على ضمانات أميركية واسعة.

وقال المصدر لـ "الجريدة" إنه يجري ترتيب لقاء للسفير الأميركي إلى ومبعوث إلى سورية، توم برّاك، المكلف حالياً بملف ، أو مساعده، مع رئيس كتلة حزب الله في ، محمد رعد.

وذكر أنه عُقدت بالفعل سلسلة لقاءات تحضيرية بين الجانبين في ، وأن مسؤولين في سياسي لبناني "معتكف" استضافوا بعض تلك اللقاءات.

وأشار المصدر الدبلوماسي إلى أن الجانب الأميركي يعتقد أن اللقاءات المباشرة ستسهم في حل مسألة السلاح، لأن حزب الله سيفهم بشكل أكثر دقة ما سيترتب على قرار رفضه تسليم السلاح، كما يمكن للولايات المتحدة تقديم ضمانات يطلبها الحزب، وبينها عدم استهداف قياداته، والبحث في كيفية دمج جزء من مقاتليه بالجيش اللبناني.