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عربي-دولي
في السعودية.. قرار جديد يخصّ الأجانب وهذا فحواه
Lebanon 24
09-07-2025
|
05:03
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وافق
مجلس الوزراء السعودي
على نظام محدث لتملك غير السعوديين للعقارات، في جلسته المنعقدة الثلاثاء، حسبما أفادت
وكالة الأنباء السعودية
(واس).
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واعتبر وزير البلديات والإسكان السعودي رئيس
مجلس إدارة الهيئة
العامة للعقار ماجد الحقيل، صدور موافقة
مجلس الوزراء
على النظام في هذا التوقيت يأتي امتدادا للتشريعات العقارية الرامية إلى تنمية القطاع العقاري، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأكد الحقيل أن النظام المحدث "يراعي مصالح المواطنين السعوديين من خلال وجود آليات تضمن ضبط السوق والامتثال للإجراءات المحددة، الساعية إلى تحقيق التوازن العقاري".
وأوضح أن النظام "راعى جميع الجوانب الاقتصادية والاستثمارية حيث سيتاح التملك في نطاقات جغرافية محددة، خصوصا في مدينتي
الرياض
وجدة، واشتراطات خاصة للتملك في مكة والمدينة".
ووفقاً للنظام المحدث فإن
الهيئة العامة
للعقار تتولى مهام اقتراح النطاق الجغرافي الذي يجوز فيه لغير السعودي تملك العقار، أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه.
وستطرح الهيئة اللائحة التنفيذية للنظام على منصة "استطلاع" خلال 180 يوما من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية
، حيث سيكون نافذا في يناير 2026 وفقا لما حدده النظام.
وستحدد اللائحة إجراءات اكتساب غير السعودي للحقوق العينية للعقار، ومتطلبات إنفاذ أحكام النظام المقررة على غير السعودي، وتفاصيل تطبيق النظام بما يراعي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية كافة.
وحسب "واس"، يأتي النظام منسجما مع أحكام نظام الإقامة المميزة وتنظيم تملك مواطني دول
مجلس التعاون
للعقار في
الدول الأعضاء
لغرض السكن والاستثمار، أو الأنظمة الأخرى السارية التي تمنح غير السعودي امتيازات لتملك العقار واكتساب الحقوق العينية الأخرى
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