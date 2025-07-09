"سلاح نووي" في غضون أشهر.. هذا ما كُشف عن دولة أوروبية

أكد مدير عام ، ، أن تمتلك القدرة التقنية والمواد الخام اللازمة لتطوير سلاح نووي في غضون بضعة أشهر فقط.

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وقال غروسي في مقابلة مع صحيفة "Rzeczpospolita" ، إنه "من حيث القدرات النووية المدنية، تمتلك ألمانيا بنية تحتية نووية متقدمة تشمل مفاعلات بحثية ومراكز تخصيب اليورانيوم، مثل منشأة جونشينغن (Jülich) التي تستطيع نظريا إنتاج مواد قابلة للاستخدام عسكريا".



ولفت غروسي إلى الخبرة التاريخية، فخلال الحرب العالمية الثانية، حاولت ألمانيا تطوير سلاح نووي عبر مشروع "يورانيوم" بقيادة هايزنبرغ، لكنها فشلت بسبب نقص الموارد والوقت. أما اليوم، فلدى ألمانيا خبراء في الهندسة النووية وقدرات تصنيعية متطورة.