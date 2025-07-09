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عربي-دولي
صادرت وثائق مهمة... الشرطة الفرنسية تداهم مقر حزب مارين لوبان
Lebanon 24
09-07-2025
|
06:17
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داهمت الشرطة
الفرنسية
مقرّ حزب "
التجمع الوطني
" اليميني، الذي تقوده
مارين لوبان
، ويُعد أكبر حزب معارض في البلاد، وصادرت وثائق تتعلق بالحسابات المالية لعدد من قيادات الحزب.
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تأتي هذه المداهمة في ظل اتهامات موجهة إلى
لوبان
باختلاس أموال عامة، وذلك بعد استئنافها في الربيع الماضي لحكم سابق بالسجن ومنعها من الترشح للانتخابات.
وفي أول تعليق له، قال
رئيس الحزب
جوردان بارديلا
، إن ما يتعرض له "التجمع الوطني" غير مسبوق في تاريخ
الجمهورية الخامسة
، واصفًا الأمر بأنه "تطور خطير على التعددية والتناوب
الديمقراطي
"، مشيرًا إلى أن ما يحدث يأتي بعد عام على ما سماها "سرقة الانتخابات عبر الأكاذيب".
وأكد بارديلا أن السلطات القضائية باتت تمتلك جميع الملفات المرتبطة بالحملات
الانتخابية
التي خاضها الحزب، سواء الرئاسية أو التشريعية أو البلدية.
يذكر أن لوبان (56 عاماً)، التي ترشحت للرئاسة ثلاث مرات وكانت من أبرز المرشحين في الانتخابات، منعت من الترشح لمنصب عام لمدة خمس سنوات بعد أن أدانتها المحكمة، ومعها بعض أعضاء الحزب، في آذار بتهمة اختلاس أموال.
واتُهمت لوبان ومسؤولو الحزب باستخدام أموال
الاتحاد الأوروبي
لدفع رواتب موظفي حزب "التجمع الوطني" في
فرنسا
.
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