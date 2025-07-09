صادرت وثائق مهمة... الشرطة الفرنسية تداهم مقر حزب مارين لوبان

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داهمت الشرطة مقرّ حزب " " اليميني، الذي تقوده ، ويُعد أكبر حزب معارض في البلاد، وصادرت وثائق تتعلق بالحسابات المالية لعدد من قيادات الحزب.تأتي هذه المداهمة في ظل اتهامات موجهة إلى باختلاس أموال عامة، وذلك بعد استئنافها في الربيع الماضي لحكم سابق بالسجن ومنعها من الترشح للانتخابات.وفي أول تعليق له، قال ، إن ما يتعرض له "التجمع الوطني" غير مسبوق في تاريخ ، واصفًا الأمر بأنه "تطور خطير على التعددية والتناوب "، مشيرًا إلى أن ما يحدث يأتي بعد عام على ما سماها "سرقة الانتخابات عبر الأكاذيب".وأكد بارديلا أن السلطات القضائية باتت تمتلك جميع الملفات المرتبطة بالحملات التي خاضها الحزب، سواء الرئاسية أو التشريعية أو البلدية.يذكر أن لوبان (56 عاماً)، التي ترشحت للرئاسة ثلاث مرات وكانت من أبرز المرشحين في الانتخابات، منعت من الترشح لمنصب عام لمدة خمس سنوات بعد أن أدانتها المحكمة، ومعها بعض أعضاء الحزب، في آذار بتهمة اختلاس أموال.واتُهمت لوبان ومسؤولو الحزب باستخدام أموال لدفع رواتب موظفي حزب "التجمع الوطني" في .