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إقتصاد

بشأن منح الإقامة الذهبيّة... الإمارات تنفي هذا الخبر

Lebanon 24
09-07-2025 | 07:04
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نفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الإمارات، الأخبار المتداولة بشأن منح الإمارات الإقامة الذهبية مدى الحياة لعدد من الجنسيات.
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وأشارت الهيئة إلى أن فئات الإقامة الذهبية وشروطها وضوابطها محددة وفقاً للقوانين والتشريعات والقرارات الوزارية الرسمية، ويمكن للراغبين في معرفتها الحصول عليها عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي للهيئة.

ولفتت الهيئة إلى أن كافة طلبات الإقامة الذهبية تُدار عبر القنوات الحكومية الرسمية داخل الدولة، ولا تعتبر أي جهة استشارية داخلية أو خارجية طرفًا معتمدًا في عملية التقديم. (العربية)
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