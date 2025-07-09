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عربي-دولي
"هدية" غير عادية.. ماذا قدّم نتنياهو لترامب في واشنطن؟
Lebanon 24
09-07-2025
|
07:30
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نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم"
الإسرائيلية
تقريراً جديداً تحدثت فيه عن الهدايا التي قدّمها مؤخراً
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين
نتنياهو
لرئيس
الولايات المتحدة
الأميركية
دونالد ترامب
.
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وجاء تقديم هذه الهدايا خلال زيارة قام به نتنياهو مؤخراً إلى
البيت الأبيض
، حيث عقدا لقاء لقاءين خلال 24 ساعة.
ويقول التقرير إن "هدايا نتنياهو لترامب، أصبحت ركناً ثابتاً في لقاءاتهم الأخيرة، بإسقاطاتها المختلفة، التي توثق للتعاون بين البلدين، وإنجازات
تل أبيب
المختلفة ورسم مستقبل العلاقات بين الدولتين، حتى أنها أصبحت مؤشراً لما هو قادم".
وفي زيارته الحالية إلى
واشنطن
، رصدت الكاميرات والتصريحات هدايا جديدة، حيث أهدى نتنياهو لترامب "ميزوزة" أو لفافة أدعية يهودية على شكل قاذفة أميركية من طراز "بي-2" خلال لقائهما الثاني، الليلة الماضية.
ووفق التقرير
الإسرائيلي
، قُدّمت هذه الهدية التي وُصفت بالفريدة تكريماً للهجوم الذي شنته القاذفة الأميركية على المنشأت النووية
الإيرانية
في فوردو ونطنز وأصفهان، وهو هجوم كان مرغوباً فيه بشدة
في إسرائيل
، رغم الجدل الدائر بين الولايات المتحدة وتل أبيب حول تحقيق الأهداف منه، حيث تؤكد تقديرات مخابراتية عديدة بفشل الضربات في تعطيل البرنامج
النووي
الإيراني
.
وتعد "الميزوزة" أو لفافة الأدعية التوراتية، ركن تبرك مهما، يحرص المسؤولون اليهود المتدينون على إظهارها في مكاتبهم لمداعبة أنصارهم المتشددين.
(إرم نيوز)
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