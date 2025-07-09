"هدية" غير عادية.. ماذا قدّم نتنياهو لترامب في واشنطن؟

نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" تقريراً جديداً تحدثت فيه عن الهدايا التي قدّمها مؤخراً لرئيس الأميركية .

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وجاء تقديم هذه الهدايا خلال زيارة قام به نتنياهو مؤخراً إلى ، حيث عقدا لقاء لقاءين خلال 24 ساعة.

ويقول التقرير إن "هدايا نتنياهو لترامب، أصبحت ركناً ثابتاً في لقاءاتهم الأخيرة، بإسقاطاتها المختلفة، التي توثق للتعاون بين البلدين، وإنجازات المختلفة ورسم مستقبل العلاقات بين الدولتين، حتى أنها أصبحت مؤشراً لما هو قادم".



وفي زيارته الحالية إلى ، رصدت الكاميرات والتصريحات هدايا جديدة، حيث أهدى نتنياهو لترامب "ميزوزة" أو لفافة أدعية يهودية على شكل قاذفة أميركية من طراز "بي-2" خلال لقائهما الثاني، الليلة الماضية.



ووفق التقرير ، قُدّمت هذه الهدية التي وُصفت بالفريدة تكريماً للهجوم الذي شنته القاذفة الأميركية على المنشأت النووية في فوردو ونطنز وأصفهان، وهو هجوم كان مرغوباً فيه بشدة ، رغم الجدل الدائر بين الولايات المتحدة وتل أبيب حول تحقيق الأهداف منه، حيث تؤكد تقديرات مخابراتية عديدة بفشل الضربات في تعطيل البرنامج .



وتعد "الميزوزة" أو لفافة الأدعية التوراتية، ركن تبرك مهما، يحرص المسؤولون اليهود المتدينون على إظهارها في مكاتبهم لمداعبة أنصارهم المتشددين. (إرم نيوز)