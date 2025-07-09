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عربي-دولي
الصين تنفي تقارير عن تسليمها إيران منظومة دفاع جوي
Lebanon 24
09-07-2025
|
08:02
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أكدت
السفارة الصينية
في
تل أبيب
، اليوم الأربعاء، عدم صحة التقارير التي أفادت بأن
بكين
سلّمت
إيران
منظومة دفاع جوي.
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وبحسب مراسل
الأناضول
، جاء ذلك في رد خطي للسفارة
الصينية
، على استفسار بهذا الشأن من صحيفة “
إسرائيل
هيوم”
العبرية
.
وأكدت السفارة أن “الأنباء حول تسليم
الصين
منظومات دفاع جوي لإيران غير صحيحة”، مبينةً أن الصين لا تصدر أسلحة إطلاقا إلى دول منخرطة في نزاعات مسلحة.
وكان موقع “ميدل إيست آي” نشر نقلا عن مصادر لم يسمها أن الصين سلّمت
طهران
منظومات دفاع جوي، عقب وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.
وفي 13 حزيران الماضي شنت إسرائيل بدعم
أمريكي
عدوانا على إيران استمر 12 يوما، استهدف مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية وقادة عسكريين وعلماء نوويين.
فيما ردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة، ثم أعلنت
واشنطن
في 24 من الشهر نفسه وقفا لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.
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