الصين تنفي تقارير عن تسليمها إيران منظومة دفاع جوي

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أكدت في ، اليوم الأربعاء، عدم صحة التقارير التي أفادت بأن سلّمت منظومة دفاع جوي.وبحسب مراسل ، جاء ذلك في رد خطي للسفارة ، على استفسار بهذا الشأن من صحيفة “ هيوم” .وأكدت السفارة أن “الأنباء حول تسليم منظومات دفاع جوي لإيران غير صحيحة”، مبينةً أن الصين لا تصدر أسلحة إطلاقا إلى دول منخرطة في نزاعات مسلحة.وكان موقع “ميدل إيست آي” نشر نقلا عن مصادر لم يسمها أن الصين سلّمت منظومات دفاع جوي، عقب وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.وفي 13 حزيران الماضي شنت إسرائيل بدعم عدوانا على إيران استمر 12 يوما، استهدف مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية وقادة عسكريين وعلماء نوويين.فيما ردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة، ثم أعلنت في 24 من الشهر نفسه وقفا لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.