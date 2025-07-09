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عربي-دولي

دولة أوربيّة تُهدّد بتعطيل العقوبات الجديدة ضدّ روسيا

Lebanon 24
09-07-2025 | 08:45
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أعلن وزير خارجية إستونيا مارغوس تساخكنا أن بلاده هددت بتعطيل تبنّي الاتحاد الأوروبي الحزمة الـ18 من العقوبات ضدّ روسيا، إن لم تشمل فرض سقف أسعار أدنى لشراء النفط الروسي.
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وفي حديثه لشبكة الإذاعة والتلفزيون ERR، وصف تساخكنا فرض سقف أسعار أدنى للنفط بأنه "أقوى جزء في الحزمة العقابية الجديدة". (روسيا اليوم)
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