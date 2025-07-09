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عربي-دولي
بعد رفع القيود.. معدات وجرافات عسكرية أميركية تصل إلى إسرائيل
Lebanon 24
09-07-2025
|
09:55
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أعلنت
وزارة الدفاع الإسرائيلية
، الأربعاء، عن وصول شحنة من الجرافات والمعدات العسكرية
القادمة
من
الولايات المتحدة
، بعد تأخير استمر عدة أشهر بسبب رفض
إدارة الرئيس الأميركي
السابق
جو بايدن
إرسالها.
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وأوضحت صحيفة "تايمز أوف
إسرائيل
" أنه تم تفريغ الشحنة، التي تضم عشرات الجرافات من طراز "كاتربيلر دي 9" ومعدات عسكرية أخرى، في
ميناء حيفا
.
وقالت
وزارة الدفاع
إن المعدات نقلت لاحقا إلى مركز لوجستي تابع للجيش
الإسرائيلي
، لتركيب الدروع الواقية عليها. (سكاي نيوز)
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