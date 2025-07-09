بعد رفع القيود.. معدات وجرافات عسكرية أميركية تصل إلى إسرائيل

Advertisement

أعلنت ، الأربعاء، عن وصول شحنة من الجرافات والمعدات العسكرية من ، بعد تأخير استمر عدة أشهر بسبب رفض السابق إرسالها.وأوضحت صحيفة "تايمز أوف " أنه تم تفريغ الشحنة، التي تضم عشرات الجرافات من طراز "كاتربيلر دي 9" ومعدات عسكرية أخرى، في .وقالت إن المعدات نقلت لاحقا إلى مركز لوجستي تابع للجيش ، لتركيب الدروع الواقية عليها. (سكاي نيوز)