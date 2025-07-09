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بعد رفع القيود.. معدات وجرافات عسكرية أميركية تصل إلى إسرائيل

Lebanon 24
09-07-2025 | 09:55
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أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، الأربعاء، عن وصول شحنة من الجرافات والمعدات العسكرية القادمة من الولايات المتحدة، بعد تأخير استمر عدة أشهر بسبب رفض إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن إرسالها.
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وأوضحت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أنه تم تفريغ الشحنة، التي تضم عشرات الجرافات من طراز "كاتربيلر دي 9" ومعدات عسكرية أخرى، في ميناء حيفا.

وقالت وزارة الدفاع إن المعدات نقلت لاحقا إلى مركز لوجستي تابع للجيش الإسرائيلي، لتركيب الدروع الواقية عليها. (سكاي نيوز)

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