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عربي-دولي
انتشال 6 من طاقم سفينة استهدفها الحوثيون في البحر الأحمر
Lebanon 24
09-07-2025
|
10:45
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قالت المهمة البحرية للاتحاد
الأوروبي
في
البحر الأحمر
اليوم الأربعاء، إنها انتشلت من البحر 6 من أفراد طاقم سفينة الشحن "إترنيتي سي" التي ترفع علم ليبيريا وتديرها شركة يونانية.
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وذكر مسؤول مطلع على الأمر أمس الثلاثاء، أن هجوماً على السفينة بقوارب مُسيرة وزوارق سريعة قبالة سواحل اليمن أسفر عن مقتل أربعة بحارة.
وأكّدت وكالة "يو كاي أم تي أو"
البريطانية
للأمن البحري، اليوم الأربعاء، "بدأت عمليات البحث والإنقاذ خلال الليل. أنقذ 5 من أفراد الطاقم، ويستمر البحث عن الباقين".
وقالت السلطات في الفلبين في وقت سابق، إن جميع أفراد الطاقم، البالغ عددهم 22 فرداً باستثناء واحد، فلبينيون.
وأفادت مهمة "أسبيدس" الأوروبية لتأمين حركة الملاحة البحرية والسفن التجارية، الثلاثاء،، بـ"مقتل 3 من أفراد الطاقم، هم كبير المهندسين، وأحد العاملين في غرفة المحركات، ومتدرب"، مشيرة إلى "إصابتين على الأقل، بينهما كهربائي روسي فقد ساقه".
ولم يتم تأكيد حصيلة الضحايا النهائية، بينما لا تزال أعمال البحث والإنقاذ جارية.
وكانت أمبري قالت، إن السفينة "إتيرنيتي سي" التي هوجمت قبالة سواحل الحديدة "تتوافق مع أهداف ميليشيا الحوثيين المألوفة"، في حين لم يعلن الحوثيون بعد مسؤوليتهم عن الهجوم.
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