Advertisement

عربي-دولي

انتشال 6 من طاقم سفينة استهدفها الحوثيون في البحر الأحمر

Lebanon 24
09-07-2025 | 10:45
A-
A+
Doc-P-1389062-638876800227262516.jpeg
Doc-P-1389062-638876800227262516.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

قالت المهمة البحرية للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر اليوم الأربعاء، إنها انتشلت من البحر 6 من أفراد طاقم سفينة الشحن "إترنيتي سي" التي ترفع علم ليبيريا وتديرها شركة يونانية.
Advertisement

وذكر مسؤول مطلع على الأمر أمس الثلاثاء، أن هجوماً على السفينة بقوارب مُسيرة وزوارق سريعة قبالة سواحل اليمن أسفر عن مقتل أربعة بحارة. 

وأكّدت وكالة "يو كاي أم تي أو" البريطانية للأمن البحري، اليوم الأربعاء، "بدأت عمليات البحث والإنقاذ خلال الليل. أنقذ 5 من أفراد الطاقم، ويستمر البحث عن الباقين".

وقالت السلطات في الفلبين في وقت سابق، إن جميع أفراد الطاقم، البالغ عددهم 22 فرداً باستثناء واحد، فلبينيون. 

وأفادت مهمة "أسبيدس" الأوروبية لتأمين حركة الملاحة البحرية والسفن التجارية، الثلاثاء،، بـ"مقتل 3 من أفراد الطاقم، هم كبير المهندسين، وأحد العاملين في غرفة المحركات، ومتدرب"، مشيرة إلى "إصابتين على الأقل، بينهما كهربائي روسي فقد ساقه".

ولم يتم تأكيد حصيلة الضحايا النهائية، بينما لا تزال أعمال البحث والإنقاذ جارية.

وكانت أمبري قالت، إن السفينة "إتيرنيتي سي" التي هوجمت قبالة سواحل الحديدة "تتوافق مع أهداف ميليشيا الحوثيين المألوفة"، في حين لم يعلن الحوثيون بعد مسؤوليتهم عن الهجوم.
مواضيع ذات صلة
مقتل 3 من طاقم سفينة شحن بعد هجوم في البحر الأحمر
lebanon 24
09/07/2025 21:08:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الإمارات تنقذ طاقم سفينة بريطانية تعرضت لهجوم في البحر الأحمر
lebanon 24
09/07/2025 21:08:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الحوثيون يستهدفون سفينة في البحر الأحمر
lebanon 24
09/07/2025 21:08:43 Lebanon 24 Lebanon 24
غرق السفينة "إنترنيتي" ومقتل 4 من طاقمها إثر هجوم حوثي في البحر الأحمر (رويترز)
lebanon 24
09/07/2025 21:08:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
13:49 | 2025-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:14 | 2025-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:49 | 2025-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:38 | 2025-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
22:48 | 2025-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:55 | 2025-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:11 | 2025-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:34 | 2025-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:26 | 2025-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:49 | 2025-07-09
13:14 | 2025-07-09
13:00 | 2025-07-09
12:49 | 2025-07-09
12:38 | 2025-07-09
12:06 | 2025-07-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24