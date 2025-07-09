بعد استهدافها.. الحوثيون يعلنون إغراق سفينة في البحر الأحمر

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أعلنت جماعة الحوثيين في اليمن أنها استهدفت سفينة الشحن "ETERNITY C"، التي كانت في طريقها إلى ميناء إيلات (أم الرشراش) في الأراضي المحتلة، ما أدى إلى إغراقها بالكامل، وفق بيان رسمي صادر عن المتحدث العسكري باسم الجماعة، العميد يحيى سريع.وأوضح سريع أن العملية نُفّذت بواسطة زورق مسيّر وستة صواريخ مجنحة وباليستية، مؤكداً أن "العملية موثقة بالصوت والصورة"، وأنها تأتي "انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني وإسنادًا للمجاهدين في غزة".وأشار إلى أن قوات خاصة من البحرية تدخلت بعد العملية لإنقاذ عدد من أفراد طاقم السفينة، وقدمت لهم الرعاية الطبية، ونقلتهم إلى موقع آمن.وقال المتحدث العسكري إن السفينة كانت قد استأنفت التعامل مع ميناء إيلات، في "انتهاك واضح لقرار الحظر الذي تفرضه اليمنية على السفن المتجهة نحو الموانئ ". ولفت إلى أن السفينة تجاهلت التحذيرات المتكررة من الحوثيين قبل استهدافها.وأكد سريع أن الحوثيين ماضون في منع الملاحة الإسرائيلية في والبحر العربي، مجدداً التحذير لكافة الشركات الملاحية التي تتعامل مع ، بأن سفنها ستُعتبر أهدافًا مشروعة في أي منطقة يمكن للقوات اليمنية الوصول إليها.وأضاف: "نكرر تحذيرنا للدول والشركات من مغبة إرسال سفنها إلى موانئ المحتلة، حرصاً على سلامة السفن وطواقمها"، مشددًا على أن هذا الموقف "يهدف إلى الضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار على غزة، ووقف العدوان المستمر على أهلها".وختم سريع بيانه بالتأكيد على أن الحوثيين سيواصلون عملياتهم العسكرية دعماً للقضية الفلسطينية حتى يتم رفع الحصار عن وإنهاء الحرب ضده، قائلاً: "والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم ونعم النصير".