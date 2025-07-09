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حادث دهس في طبريا.. سيارة تصدم إسرائيليين

Lebanon 24
09-07-2025 | 11:08
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شهدت منطقة طبريا في فلسطين المُحتلة، اليوم الأربعاء، حادثة دهس أسفرت عن إصابة عدد من الإسرائيليين.
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وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنَّ الحادثة وقعت على الطريق 77 في طبريا، فيما قالت الشرطة إنَّ الحادث لا يُشتبه بأن يكون هجوماً، وفق ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
 
وأوضحت التقارير أنَّ امرأتين ورجلاً توقفوا لإصلاح سيارة مُعطلة على الطريق قبل أن تصدمهم مركبة مُسرعة.
 
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