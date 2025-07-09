حادث دهس في طبريا.. سيارة تصدم إسرائيليين

شهدت منطقة طبريا في المُحتلة، اليوم الأربعاء، حادثة دهس أسفرت عن إصابة عدد من الإسرائيليين.

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وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنَّ الحادثة وقعت 77 في طبريا، فيما قالت الشرطة إنَّ الحادث لا يُشتبه بأن يكون هجوماً، وفق ما ذكرت صحيفة " " .

وأوضحت التقارير أنَّ امرأتين ورجلاً توقفوا لإصلاح سيارة مُعطلة على الطريق قبل أن تصدمهم مركبة مُسرعة.