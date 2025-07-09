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عربي-دولي

عقوبات أميركية على 22 كيانًا في تركيا وهونغ كونغ.. ما علاقة إيران؟

Lebanon 24
09-07-2025 | 12:06
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أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الأربعاء، عن فرض عقوبات جديدة استهدفت 22 كيانًا في هونغ كونغ وتركيا ودول أخرى، بتهمة تسهيل بيع النفط الإيراني لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
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ووفق بيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، فإن فيلق القدس يستخدم شبكة من شركات الواجهة خارج إيران، تُحوّل أرباح بيع النفط إلى حسابات خارجية للالتفاف على العقوبات الدولية، ومن ثم تُموَّل منها أنشطة الحرس الثوري وبرامجه في مجال الأسلحة النووية والصواريخ، إضافة إلى دعم الجماعات المسلحة في الشرق الأوسط.

وأشار البيان إلى أن مصافي نفط اشترت النفط الإيراني وسددت مدفوعاتها لتلك الشركات، التي بدورها حولت الأموال إلى شركات أخرى تابعة أيضًا لفيلق القدس.

من جانبه، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن النظام الإيراني يعتمد على نظام مصرفي موازٍ وسري لدعم أنشطته "المزعزعة للاستقرار"، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في تفكيك هذه البنية التحتية الخفية التي تهدد أمن الولايات المتحدة وحلفائها.

وتُعد هذه الحزمة من العقوبات الجولة الثانية التي تستهدف شبكات "البنوك الموازية" الإيرانية، بعد أن أدرجت واشنطن، في 6 حزيران الماضي، أكثر من 30 فردًا وكيانًا بتهمة غسل مليارات الدولارات عبر شركات ومكاتب صرافة تعمل كواجهات مالية لفيلق القدس. (العربية)
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