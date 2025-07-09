عقوبات أميركية على 22 كيانًا في تركيا وهونغ كونغ.. ما علاقة إيران؟

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أعلنت الأميركية، اليوم الأربعاء، عن فرض عقوبات جديدة استهدفت 22 كيانًا في وتركيا ودول أخرى، بتهمة تسهيل بيع لصالح التابع للحرس الثوري .ووفق بيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، فإن فيلق يستخدم شبكة من شركات الواجهة خارج ، تُحوّل أرباح بيع إلى حسابات خارجية للالتفاف على الدولية، ومن ثم تُموَّل منها أنشطة وبرامجه في مجال الأسلحة النووية والصواريخ، إضافة إلى دعم الجماعات المسلحة في .وأشار البيان إلى أن مصافي نفط اشترت النفط الإيراني وسددت مدفوعاتها لتلك الشركات، التي بدورها حولت الأموال إلى شركات أخرى تابعة أيضًا لفيلق القدس.من جانبه، قال الأميركي سكوت بيسنت إن النظام الإيراني يعتمد على نظام مصرفي موازٍ وسري لدعم أنشطته "المزعزعة للاستقرار"، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في تفكيك هذه البنية التحتية الخفية التي تهدد أمن وحلفائها.وتُعد هذه الحزمة من العقوبات الجولة الثانية التي تستهدف شبكات "البنوك الموازية" ، بعد أن أدرجت ، في 6 حزيران الماضي، أكثر من 30 فردًا وكيانًا بتهمة غسل مليارات الدولارات عبر شركات ومكاتب صرافة تعمل كواجهات مالية لفيلق القدس. (العربية)