بعد دعم أوكرانيا... وزير الخارجية الأميركي يدعو لتعزيز القدرات العسكرية لحلف الناتو

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وأكد قائلا في مقال رأي نُشر الأربعاء على موقع صحيفة "يو إس إيه توداي": " استنفدت مخزونها المتواضع من الأسلحة لمساعدة في مواجهة الهجوم الروسي. وهذا وضع حداً لعقود من الإهمال في الإنفاق الدفاعي من قبل الحلفاء".وأوضح أن على الحلف تعويض المكونات الرئيسية، مشيرا إلى أن "على الناتو استعادة قدراته المنسية منذ زمن طويل - بما في ذلك النقل الاستراتيجي، وأنظمة الدفاع الجوي، والمدفعية، ووسائل القيادة والسيطرة".وأضاف أنه في ظل القرار المتفق عليه برفع الإنفاق العسكري لدول الناتو إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، تبقى الوحيدة التي تمتلك القدرة الصناعية الكافية لتلبية الاحتياجات الدفاعية لأوروبا بالكامل.