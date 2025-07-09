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عربي-دولي

بعد دعم أوكرانيا... وزير الخارجية الأميركي يدعو لتعزيز القدرات العسكرية لحلف الناتو

Lebanon 24
09-07-2025 | 13:49
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أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن الدول الأوروبية استنزفت مخزونها من الأسلحة نتيجة دعمها لأوكرانيا، ما يستدعي ضرورة إجراء إعادة بناء شاملة للقدرات الدفاعية لحلف الناتو.
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وأكد قائلا في مقال رأي نُشر الأربعاء على موقع صحيفة "يو إس إيه توداي": "أوروبا استنفدت مخزونها المتواضع من الأسلحة لمساعدة أوكرانيا في مواجهة الهجوم الروسي. وهذا وضع حداً لعقود من الإهمال في الإنفاق الدفاعي من قبل الحلفاء".


وأوضح روبيو أن على الحلف تعويض المكونات الرئيسية، مشيرا إلى أن "على الناتو استعادة قدراته المنسية منذ زمن طويل - بما في ذلك النقل الاستراتيجي، وأنظمة الدفاع الجوي، والمدفعية، ووسائل القيادة والسيطرة".


وأضاف أنه في ظل القرار المتفق عليه برفع الإنفاق العسكري لدول الناتو إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، تبقى الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي تمتلك القدرة الصناعية الكافية لتلبية الاحتياجات الدفاعية لأوروبا بالكامل.
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