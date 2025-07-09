اجتماع سري في البيت الأبيض جمع مسؤولين من 3 دول.. ما القصة؟

أفاد موقع "أكسيوس" الأمسركي نقلا عن مصدرين مطلعين بأن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين وقطريين عقدوا اجتماعا سريا في الثلاثاء لبحث التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

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