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اجتماع سري في البيت الأبيض جمع مسؤولين من 3 دول.. ما القصة؟

Lebanon 24
09-07-2025 | 14:16
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أفاد موقع "أكسيوس" الأمسركي نقلا عن مصدرين مطلعين بأن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين وقطريين عقدوا اجتماعا سريا في البيت الأبيض الثلاثاء لبحث التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
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