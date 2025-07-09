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حماس: أبدينا مرونة ووافقنا على إطلاق سراح 10 أسرى

Lebanon 24
09-07-2025 | 14:38
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أعلنت حركة حماس أنها أبدت "المرونة اللازمة" في مفاوضات التهدئة الجارية، مؤكدة موافقتها على إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين، في إطار الجهود المستمرة للوصول إلى اتفاق شامل.
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وأشارت الحركة، إلى أن النقاط الجوهرية لا تزال قيد التفاوض، وعلى رأسها: تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، انسحاب قوات الاحتلال، وتوفير ضمانات حقيقية لوقف دائم لإطلاق النار.

وأكدت حماس أنها تواصل العمل بجدية مع الوسطاء من أجل تجاوز العقبات الحالية، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، رغم ما وصفته بـ"تعنت الاحتلال" في الاستجابة لمتطلبات الحل.
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