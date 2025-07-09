السلطات التركية تحظر محتوى "غروك" التابع لإيلون ماسك.. ما السبب؟

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وبحسب ما نقلته وكالة " "، فإن القرار جاء عقب انتهاك "غروك" لقوانين تركية تُجرّم الإساءة إلى مؤسسات الدولة ورموزها وقيمها .وبعد تقديم شكوى رسمية، أصدرت محكمة تركية قرارًا بحظر الروبوت جزئيًا داخل البلاد، معتبرة أن المحتوى يتعارض مع التشريعات المحلية التي تحمي الرموز السيادية والوطنية.ووفقا لتقارير إعلامية، فإن تطبيق المحادثة، المدمج داخل منصة "إكس"، يرد بمحتوى مسيء للرئيس لأردوغان ومؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك عند طرح أسئلة معينة باللغة التركية.وقد فتحت التركية تحقيقا في الموضوع، مشيرة إلى أن هذا هو أول حظر يفرض على محتوى أداة ذكاء اصطناعي، فيوقامت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية بحظر الوصول إلى التطبيق بعد صدور أمر من المحكمة، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.وحتى الآن، لم يصدر أي تعليق من شركة "إكس"، أو مالكها إيلون بشأن قرار الحظر.ونقلت قناة " " التركية، عن وزير النقل والبنية التحتية، عبد أورالوغلو، قوله إن تركيا لم تفرض بعد حظرا كاملا على "غروك"، لكنها ستقوم بذلك إذا لزم الأمر، مضيفا أن السلطات التركية ستناقش المسألة مع شركة "إكس".وقال يامان أكدنير، الخبير في القانون الرقمي بجامعة إسطنبول، في منشور على منصة "إكس"، إن السلطات حددت نحو 50 منشورا أنشأها "غروك" كأساس للتحقيق، وأمرت بحظر الوصول إلى بعض المحتويات بهدف حماية النظام العام.وفي وقت سابق، وعد ماسك، المالك لـ"غروك" بإجراء تحديثات على التطبيق لتحسين أدائه.