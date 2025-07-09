Advertisement

عربي-دولي

السلطات التركية تحظر محتوى "غروك" التابع لإيلون ماسك.. ما السبب؟

Lebanon 24
09-07-2025 | 14:40
A-
A+

Doc-P-1389157-638876943772653965.png
Doc-P-1389157-638876943772653965.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت السلطات التركية، يوم الأربعاء، حظر بعض المحتويات الصادرة عن روبوت المحادثة "غروك" التابع لشركة "xAI"، المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك، بعد أن اعتُبرت بعض ردوده مهينة للرئيس رجب طيب أردوغان ومؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك.
Advertisement

وبحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، فإن القرار جاء عقب انتهاك "غروك" لقوانين تركية تُجرّم الإساءة إلى مؤسسات الدولة ورموزها وقيمها الدينية.

وبعد تقديم شكوى رسمية، أصدرت محكمة تركية قرارًا بحظر الروبوت جزئيًا داخل البلاد، معتبرة أن المحتوى يتعارض مع التشريعات المحلية التي تحمي الرموز السيادية والوطنية.
 
ووفقا لتقارير إعلامية، فإن تطبيق المحادثة، المدمج داخل منصة "إكس"، يرد بمحتوى مسيء للرئيس لأردوغان ومؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك عند طرح أسئلة معينة باللغة التركية.

وقد فتحت النيابة العامة التركية تحقيقا في الموضوع، مشيرة إلى أن هذا هو أول حظر يفرض على محتوى أداة ذكاء اصطناعي، في تركيا

وقامت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية بحظر الوصول إلى التطبيق بعد صدور أمر من المحكمة، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

وحتى الآن، لم يصدر أي تعليق من شركة "إكس"، أو مالكها إيلون ماسك بشأن قرار الحظر.

ونقلت قناة "إن تي في" التركية، عن وزير النقل والبنية التحتية، عبد القادر أورالوغلو، قوله إن تركيا لم تفرض بعد حظرا كاملا على "غروك"، لكنها ستقوم بذلك إذا لزم الأمر، مضيفا أن السلطات التركية ستناقش المسألة مع شركة "إكس".

وقال يامان أكدنير، الخبير في القانون الرقمي بجامعة إسطنبول، في منشور على منصة "إكس"، إن السلطات حددت نحو 50 منشورا أنشأها "غروك" كأساس للتحقيق، وأمرت بحظر الوصول إلى بعض المحتويات بهدف حماية النظام العام.

وفي وقت سابق، وعد ماسك، المالك لـ"غروك" بإجراء تحديثات على التطبيق لتحسين أدائه.
مواضيع ذات صلة
ترامب: سنوفر ثروة طائلة إذا حققت إدارة الكفاءة الحكومية في الدعم المقدم لإيلون ماسك
lebanon 24
10/07/2025 03:58:24 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الإعلام اجتمع في "تلفزيون لبنان" مع صناع محتوى ومؤثرين
lebanon 24
10/07/2025 03:58:24 Lebanon 24 Lebanon 24
بطلة "حريم السلطان" الممثلة التركية الشهيرة تكشف أسرارا عن حياتها!
lebanon 24
10/07/2025 03:58:24 Lebanon 24 Lebanon 24
دولة أوروبية تحظر استخدام الألعاب النارية ليلة رأس السنة.. ما السبب؟
lebanon 24
10/07/2025 03:58:24 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
22:48 | 2025-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:17 | 2025-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:55 | 2025-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:11 | 2025-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:34 | 2025-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:55 | 2025-07-09
16:49 | 2025-07-09
16:45 | 2025-07-09
16:02 | 2025-07-09
16:01 | 2025-07-09
16:00 | 2025-07-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24