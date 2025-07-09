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عربي-دولي

الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخا أُطلق من اليمن

Lebanon 24
09-07-2025 | 23:04
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أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض صاروخا أُطلق من اليمن، صباح الخميس، بعد أيام قليلة من شنّ مقاتلاته سلسلة هجمات على بنى تحتية في اليمن تابعة للحوثيين.
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وقال الجيش الإسرائيلي في منشور على حسابه في منصة "إكس" إنّ "سلاح الجو اعترض قبل قليل صاروخا أُطلق من اليمن وتسبّب بتفعيل الإنذارات في بعض مناطق البلاد". (العربية) 
 
 
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