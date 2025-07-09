الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخا أُطلق من اليمن

Advertisement

أعلن الجيش أنه اعترض صاروخا أُطلق من اليمن، صباح الخميس، بعد أيام قليلة من شنّ مقاتلاته سلسلة هجمات على بنى تحتية في اليمن تابعة للحوثيين.وقال الجيش الإسرائيلي في منشور على حسابه في منصة "إكس" إنّ "سلاح الجو اعترض قبل قليل صاروخا أُطلق من اليمن وتسبّب بتفعيل الإنذارات في بعض مناطق البلاد". (العربية)