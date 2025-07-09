بوتين يعفي بوغدانوف.. ومصدر يؤكد: "كتب استقالته بإرادته"

أصدر مرسوما يعفي فيه من منصبي ، والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى ودول إفريقيا.

Advertisement

وأفاد مصدر حكومي بأن استقالة من منصبه مرتبطة فقط بظروف شخصية، لافتا إلى أنه كتب طلب استقالته من تلقاء نفسه، وفقا لوكالة "تاس".



وقال المصدر: "كتب طلب استقالته بنفسه، من تلقاء نفسه، نظرا لكبر سنه".



وأضاف: " فقط عن ظروف شخصية". وفقا للمصدر، لم يُحدَّد بعدُ ميخائيل بوغدانوف، مشيرا لوجود "عدة مرشحين". (العربية)