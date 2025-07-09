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عربي-دولي

بوتين يعفي بوغدانوف.. ومصدر يؤكد: "كتب استقالته بإرادته"

Lebanon 24
09-07-2025 | 23:24
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أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يعفي فيه ميخائيل بوغدانوف من منصبي نائب وزير الخارجية، والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا.
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وأفاد مصدر حكومي بأن استقالة بوغدانوف من منصبه مرتبطة فقط بظروف شخصية، لافتا إلى أنه كتب طلب استقالته من تلقاء نفسه، وفقا لوكالة "تاس".

وقال المصدر: "كتب طلب استقالته بنفسه، من تلقاء نفسه، نظرا لكبر سنه".

وأضاف: "نحن نتحدث فقط عن ظروف شخصية". وفقا للمصدر، لم يُحدَّد بعدُ خليفة ميخائيل بوغدانوف، مشيرا لوجود "عدة مرشحين". (العربية) 
 
 
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