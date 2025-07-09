قناة بريطانية تقطع بث كلمة ماكرون.. وصحيفة فرنسية تكشف السبب

أفادت صحيفة لوفيغارو بأنه تم قطع بث كلمة الرئيس خلال مأدبة ملكية في ، والتي نقلتها قناة GB NEWS التلفزيونية.

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وأشارت الصحيفة إلى أنه تم قطع البث، بعد أن اتهم المذيع بعدم الرغبة في التحدث باللغة خلال الفعالية.

وجاء في الصحيفة: "أثناء بث كلمة في العشاء الرسمي في وندسور يوم 8 ، قام مذيع قناة جي بي نيوز بقطع البث لانتقاد الرئيس الفرنسي لعدم تحدثه باللغة الإنكليزية".



ووفقا للمقالة، دخل مقدم البرنامج باتريك كريستي، أثناء البث، متهما الرئيس الفرنسي بعدم احترام اللغة الإنكليزية.



وقال كريستي: "سأتدخل لأن ماكرون، رئيس ، وعلى ما يبدو لا يرى ضرورة لإظهار اللباقة والتحدث بالإنكليزية. لذا سننتظر وسنكمل إذا فعل، مع أنه يتقن الحديث باللغتين بشكل ممتاز".



وأعرب بعض الضيوف عن تأييدهم لقرار المذيع المشرف، وانتقدوا سلوك ماكرون.



ولاحظ أحد الضيوف، أن "الملك تشارلز الثالث أومأ برأسه، ولكن كان من الواضح أنه لم يفهم ما قاله ماكرون".



وأضاف ضيف آخر: "التحدث بلغة أجنبية أمام الملك كالهمس. ويجب الحكم عليه بالمثل. هل نجرؤ على الهمس أمام جلالته؟".



وكما أشارت صحيفة لوفيغارو، يهدد هذا التحيز اللغوي بالتحول إلى فضيحة دبلوماسية كبرى. وقد انتقد بعض الفرنسيين بالفعل ، متهمين إياها بالاستفزاز المتعمد لماكرون. (روسيا اليوم)