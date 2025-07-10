في موقف غير مألوف.. الشرع يُفاجئ عريسًا في أحد حمامات دمشق (فيديو وصور)

في موقف غير مألوف شهدته منطقة القديمة خلال عرس شعبي أقيم في حمام تقليدي، فوجئ العريس والمدعوون بحضور الرئيس السوري إلى موقع الاحتفال ضمن جولة ميدانية.



ووفقًا لشهود ، دخل بشكل مفاجئ إلى الحمام، في إحدى الحارات القديمة، وسط دهشة الحاضرين.

فوجئ العريس والمعازيم بمرور الرئيس الشرع ومباركته لحفل زفاف في إحدى حارات دمشق القديمة. pic.twitter.com/fOSDKxYbOs — | هشام (@AsyaHesham) July 9, 2025 Advertisement

وسرعان ما انتشرت مشاهد الزيارة على وسائل التواصل الاجتماعي، وأظهرت مقاطع فيديو الرئيس الشرع وهو يتبادل التحية مع الحاضرين.