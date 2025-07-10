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عربي-دولي

في موقف غير مألوف.. الشرع يُفاجئ عريسًا في أحد حمامات دمشق (فيديو وصور)

Lebanon 24
10-07-2025 | 00:19
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في موقف غير مألوف شهدته منطقة دمشق القديمة خلال عرس شعبي أقيم في حمام تقليدي، فوجئ العريس والمدعوون بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع إلى موقع الاحتفال ضمن جولة ميدانية.

ووفقًا لشهود عيان، دخل الشرع بشكل مفاجئ إلى الحمام، في إحدى الحارات القديمة، وسط دهشة الحاضرين.
 
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وسرعان ما انتشرت مشاهد الزيارة على وسائل التواصل الاجتماعي، وأظهرت مقاطع فيديو الرئيس الشرع وهو يتبادل التحية مع الحاضرين.
 
 


تجدر الإشارة إلى أن الحمامات الدمشقية تُعد من أبرز المعالم التاريخية في العاصمة، وتحظى بمكانة ثقافية واجتماعية بارزة، وتُستخدم في العديد من المناسبات الشعبية، ولا سيما الأعراس.(إرم نيوز)

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