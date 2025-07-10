في موقف غير مألوف.. الشرع يُفاجئ عريسًا في أحد حمامات دمشق (فيديو وصور)

فوجئ العريس والمعازيم بمرور الرئيس الشرع ومباركته لحفل زفاف في إحدى حارات دمشق القديمة. pic.twitter.com/fOSDKxYbOs
— asya hesham | آسيا هشام (@AsyaHesham) July 9, 2025
فوجئ العريس والمعازيم بمرور الرئيس الشرع ومباركته لحفل زفاف في إحدى حارات دمشق القديمة. pic.twitter.com/fOSDKxYbOs
حدث الأن في #دمشق_القديمة عرس في احدى الحمامات الدمشقية فوجئ العريس والمعازيم برئيسنا السيد #احمد_الشرع عم يبارك الفرحة 😍💚
رب صدفة خير من الف ميعاد .. pic.twitter.com/6VSemkAaDI
— المعتصم بالله الشحود (@almo2tasem91) July 9, 2025
حدث الأن في #دمشق_القديمة عرس في احدى الحمامات الدمشقية فوجئ العريس والمعازيم برئيسنا السيد #احمد_الشرع عم يبارك الفرحة 😍💚
رب صدفة خير من الف ميعاد .. pic.twitter.com/6VSemkAaDI