أثناء "محاولة أسره".. الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل مقتل جندي

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وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، مقتل جندي خلال محاولة اختطاف نفذها مسلحون، حاولوا أيضا احتجاز جثته والفرار بها. كشف تحقيق للجيش عن بعض تفاصيل "محاولة أسر"، نفذها مقاتلو حركة في جنوبي ، أدت إلى مقتل الجندي الإسرائيلي المستهدف.وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، مقتل جندي خلال محاولة اختطاف نفذها مسلحون، حاولوا أيضا احتجاز جثته والفرار بها.

وقال الجيش إن القتيل هو الرقيب أول احتياط أبراهام (25 عاما)، وهو مهندس ميكانيكي في وحدة الهندسة القتالية التابعة للقيادة الجنوبية، ومن مستوطنة يتسهار بالضفة الغربية المحتلة.



ووفقا لتحقيق مستمر يجريه الجيش، خرج عدد من مقاتلي حماس من نفق، وهاجموا قوات إسرائيلية في خان يونس، وحاولوا "أسر أزولاي".



وخلال الهجوم، قتل المسلحون أزولاي، الذي كان يعمل على حفارة، في .