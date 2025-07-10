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عربي-دولي

تحمل مئات الكيلوغرامات من المواد المخدرة.. "طائرة كوكايين" تشعل أزمة دبلوماسية بين بلدين

Lebanon 24
10-07-2025 | 00:44
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أكدت المكسيك احتجاز طائرة صغيرة في مدينة كوليما غربي البلاد، قالت إنها قادمة من السلفادور ويقودها تجار مخدرات وتحمل مئات الكيلوغرامات من الكوكايين، مما أثار أزمة دبلوماسية بين البلدين.
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وصرح وزير الأمن المكسيكي عمر غارسيا حرفوش في مؤتمر صحفي، أن الطائرة انطلقت من السلفادور قبل أن يتم اعتراضها في كوليما.

لكن السلفادور استدعت سفيرتها في المكسيك، وطالبت حكومة مكسيكو سيتي بتوضيح تصريحات الوزير.

وفي منشور على منصة "إكس"، وصف رئيس السلفادور نجيب بوكيلي المعلومات التي أدلى بها حرفوش بأنها "كاذبة".

وقال: "حلقت الطائرة فوق المحيط الهادئ ولم تلمس أراضي السلفادور".

وأشار بوكيلي إلى أن الرجال الثلاثة الذين تم اعتقالهم من الطائرة مواطنون مكسيكيون.

وكتب بوكيلي: "السلفادور لا توفر ملاذا للمجرمين ولا تتسامح مع تهريب المخدرات. لم نفعل ذلك من قبل ولن نفعله الآن".

ووفقا للمكسيك، ألقي القبض على الرجال الثلاثة الذين كانوا على متن الطائرة، وصودرت 427 كيلوغراما من الكوكايين بعد هبوط الطائرة في كوليما.

ولم يتضح حتى وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء ما إذا كانت السفيرة روزا دلمي كانياس غادرت المكسيك.(سكاي نيوز)
 
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