Advertisement

عربي-دولي

وسط قلق من استراتيجية ترامب الجمركية.. روبيو يبدأ جولته الآسيوية

Lebanon 24
10-07-2025 | 01:11
A-
A+
Doc-P-1389275-638877320735565654.jpg
Doc-P-1389275-638877320735565654.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
سيجتمع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مع نظرائه في جنوب شرق آسيا اليوم الخميس في أول زيارة له إلى آسيا منذ توليه منصبه.
Advertisement

ومن المتوقع أن يحاول روبيو طمأنة دول المنطقة بأنها تمثل أولوية لواشنطن، رغم استهداف الرئيس دونالد ترامب لها ضمن حملة الرسوم الجمركية العالمية التي يتبناها.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير سيلتقي في كوالالمبور مع رابطة دول جنوب شرق آسيا التي تضم 10 أعضاء والتي يعقد وزراؤها اجتماعا هناك هذا الأسبوع، فضلا عن لقاء كبار المسؤولين الحكوميين الماليزيين. وسيشارك أيضا في اجتماعات أوسع نطاقا تضم رابطة دول جنوب شرق آسيا وشركاءها.

تأتي الزيارة في إطار مسعى لاستعادة تركيز الولايات المتحدة على منطقة المحيطين الهندي والهادي والنظر إلى ما هو أبعد من الصراعات في الشرق الأوسط وأوروبا التي استحوذت على معظم اهتمام إدارة ترامب حتى الآن، وفي وقت يحاول فيه روبيو تحقيق توازن بين مسؤولياته كوزير للخارجية ومستشار للأمن القومي.

ومن المرجح أن تلقي استراتيجية ترامب العالمية للرسوم الجمركية بظلالها على الزيارة، بعد أن أعلن الرئيس عن فرض رسوم جمركية هائلة ستدخل حيز التنفيذ في الأول من آب على ستة من أعضاء الرابطة بما في ذلك ماليزيا، فضلا عن اليابان وكوريا الجنوبية الحليفتين المقربتين للولايات المتحدة في شمال شرق آسيا.
مواضيع ذات صلة
الأسواق الآسيوية تتراجع بحذر وسط ترقّب لوقف النار والتعريفات
lebanon 24
10/07/2025 10:26:57 Lebanon 24 Lebanon 24
وسط توترات الشرق الأوسط.. الأسهم الآسيوية تتراجع
lebanon 24
10/07/2025 10:26:57 Lebanon 24 Lebanon 24
روبيو: أميركا أثبتت قدرتها على قيادة تحولات استراتيجية في الشرق الأوسط
lebanon 24
10/07/2025 10:26:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: نبدأ اليوم جولة جديدة من المفاوضات في روما وهدفنا لم يتغير
lebanon 24
10/07/2025 10:26:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:17 | 2025-07-10
03:16 | 2025-07-10
02:56 | 2025-07-10
02:52 | 2025-07-10
02:43 | 2025-07-10
02:34 | 2025-07-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24