وسط قلق من استراتيجية ترامب الجمركية.. روبيو يبدأ جولته الآسيوية

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سيجتمع الأميركي ماركو روبيو مع نظرائه في جنوب شرق اليوم الخميس في أول زيارة له إلى آسيا منذ توليه منصبه.ومن المتوقع أن يحاول روبيو طمأنة دول المنطقة بأنها تمثل أولوية لواشنطن، رغم استهداف لها ضمن حملة الرسوم الجمركية العالمية التي يتبناها.وقالت إن الوزير سيلتقي في كوالالمبور مع رابطة دول جنوب شرق آسيا التي تضم 10 أعضاء والتي يعقد وزراؤها اجتماعا هناك هذا الأسبوع، فضلا عن لقاء كبار المسؤولين الحكوميين الماليزيين. وسيشارك أيضا في اجتماعات أوسع نطاقا تضم رابطة دول جنوب شرق آسيا وشركاءها.تأتي الزيارة في إطار مسعى لاستعادة تركيز على منطقة المحيطين والهادي والنظر إلى ما هو أبعد من الصراعات في وأوروبا التي استحوذت على معظم اهتمام إدارة حتى الآن، وفي وقت يحاول فيه روبيو تحقيق توازن بين مسؤولياته كوزير للخارجية ومستشار للأمن القومي.ومن المرجح أن تلقي استراتيجية ترامب العالمية للرسوم الجمركية بظلالها على الزيارة، بعد أن أعلن الرئيس عن فرض رسوم جمركية هائلة ستدخل حيز التنفيذ في الأول من آب على ستة من أعضاء الرابطة بما في ذلك ماليزيا، فضلا عن وكوريا الجنوبية الحليفتين المقربتين للولايات المتحدة في شمال شرق آسيا.