بعد توقف موقت.. الجيش الأميركي يسلم بعض الأسلحة لأوكرانيا

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قال مسؤولان أميركيان لـ”رويترز”، يوم الأربعاء “إن تعمل على تسليم قذائف مدفعية وصواريخ إلى أوكرانيا”، وذلك بعد أيام من تعليق إدارة الرئيس شحنات بعض الأسلحة المهمة لكييف.وقال المسؤولان، اللذان تحدثا شريطة عدم هويتيهما، إنه يجري تزويد حاليا بقذائف مدفعية عيار 155 ملم وصواريخ مدفعية موجهة.ولم يوضح المسؤولان كمية الأسلحة ولا ما إذا كان قد اكتمل شحنها. كما لم يتضح ما إذا كانت الشحنة الجديدة تمثل أي تغيير في سياسة .وعلى صعيدٍ آخر، استهدفت أوكرانيا بعدد قياسي من الطائرات المسيرة بلغ 728 طائرة في ساعة مبكرة من صباح يوم الأربعاء بعد ساعات من تعهد الرئيس الأميركي بإرسال المزيد من الأسلحة الدفاعية إلى كييف وتوجيه انتقادات حادة بشكل غير معتاد للرئيس الروسي .وهذا الهجوم هو الأحدث في سلسلة من الهجمات الجوية المتصاعدة في الأسابيع القليلة الماضية، والتي شملت هجمات بمئات الطائرات المسيرة بالإضافة إلى الصواريخ الباليستية، مما أدى إلى إجهاد الدفاعات الجوية في لحظة دقيقة من الحرب.وقال المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية يوري إهنات للتلفزيون الأوكراني إن الجيش أسقط كل الطائرات المسيرة تقريبا لكن بعض الصواريخ الستة الأسرع من الصوت التي أطلقتها روسيا تسببت في أضرار لم يذكرها بشكل محدد.وقال مسؤولون إن شخصا قٌتل جراء حطام طائرة مسيرة في غرب أوكرانيا. وذكرت أنها استهدفت مطارات عسكرية.وفي منطقة أقرب إلى ساحة المعركة، ذكرت تقارير أن ثمانية أشخاص قٌتلوا جراء غارات بطائرات مسيرة وقنابل موجهة في الجزء الذي تسيطر عليه أوكرانيا من منطقة دونيتسك على خط .وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي من المقرر أن يلتقي المبعوث الأميركي كيث كيلوج في روما قبل تجمع للدول الصديقة لأوكرانيا، إن الهجوم أظهر الحاجة إلى فرض “عقوبات قاسية” تستهدف الإيرادات الروسية، بما في ذلك على الدول التي تشتري الروسي.