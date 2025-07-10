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عربي-دولي

تصريحات ترامب تشعل الأجواء قبيل لقاء روبيو ولافروف في ماليزيا

Lebanon 24
10-07-2025 | 01:39
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قالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إنه يجري العمل على ترتيب لقاء بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي ماركو روبيو على هامش اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).
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ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية الرسمية عن زاخاروفا قولها في تصريحات نشرت في وقت مبكر من اليوم الخميس “يمكنني أن أؤكد أن مثل هذا اللقاء قيد الإعداد”.

ومن المرجح أن يلتقي وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، نظيره الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، في ماليزيا، في وقت تتصاعد التوترات بين البلدين بسبب تكثيف موسكو هجماتها على كييف ووسط تساؤلات حول جدية الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بشأن اتفاق سلام.

ومن المقرر أن يلتقي روبيو مع لافروف في كوالالمبور، حيث يحضران منتدى رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) الإقليمي السنوي، الذي يجمع الدول العشر الأعضاء في الآسيان وأهم شركائها الدبلوماسيين، بمن فيها روسيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية والدول الأوروبية والولايات المتحدة.

ويأتي الاجتماع بعد فترة وجيزة من استئناف الولايات المتحدة بعض شحنات الأسلحة الدفاعية إلى أوكرانيا، عقب توقف مؤقت، قيل إنه لمراجعة مخزون الذخيرة المحلي في البنتاغون، وهو التوقف الذي لاقى ترحيبا في موسكو.

ويأتي الاستئناف في وقت تصعد روسيا هجماتها الجوية على أوكرانيا، بينما يزداد إحباط الرئيس الأميركي دونالد ترامب من نظيره الروسي.

وقال ترامب خلال اجتماع لإدارته، الثلاثاء: “بوتين لا يعامل البشر بطريقة صحيحة.. إنه يقتل عددا كبيرا جدا من الناس. لذا سنرسل بعض الأسلحة الدفاعية إلى أوكرانيا، وقد وافقت على ذلك”.
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