مسؤول إسرائيلي بارز: نزع سلاح حماس أو استئناف الحرب بعد هدنة غزة

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أعلن مسؤول إسرائيلي بارز ان بلاده سوف تستأنف حرب غزة بعد هدنة الـ60 يوما المقترحة، إذا رفضت حركة نزع سلاحها.وأوضح المسؤول، أمس الأربعاء، أن وحماس قد تتمكنان من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتحرير رهائن خلال أسبوع أو أسبوعين، لكن من غير المتوقع التوصل إلى مثل هذا الاتفاق خلال .وأضاف المسؤول، بالتزامن مع زيارة لواشنطن، أنه إذا وافق الجانبان على مقترح لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، فإن إسرائيل ستستغل هذه الفترة لعرض وقف دائم لإطلاق النار يتطلب من الحركة نزع سلاحها.وذكر المسؤول، الذي طلب عدم هويته، أنه "إذا رفضت حماس ذلك فإننا سنمضي في العمليات العسكرية".والثلاثاء الماضي التقى الرئيس الأميركي للمرة الثانية في غضون يومين، لمناقشة الوضع في غزة.وأشار المبعوث الأميركي للشرق الأوسط إلى أن إسرائيل وحماس تقتربان من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بعد مرور 21 شهرا على اندلاع الحرب.وسبق أن توقع إمكانية التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع، مما أثار تكهنات حول إعلان محتمل قبل مغادرة نتنياهو إلى إسرائيل الخميس.وبدا أن ترامب مدد الإطار بعض الشيء، الأربعاء، عندما قال للصحفيين إنه رغم أن الاتفاق "قريب للغاية" فإنه قد يتم إبرامه هذا الأسبوع أو حتى الأسبوع الذي يليه، وإن كان "ليس مؤكدا".وذكر مصدر مطلع على رؤية حماس أن 4 أيام من المحادثات في لم تسفر عن أي تقدم كبير في نقاط رئيسية عالقة.ورفض المسؤول ، الذي تحدث لصحفيين في ، الإدلاء بتفاصيل عن المفاوضات.وقال ويتكوف للصحفيين في اجتماع حكومي يوم الثلاثاء، إن الاتفاق المتوقع سيشمل إطلاق سراح 10 رهائن أحياء وتسليم رفات 9 آخرين.(سكاي نيوز)