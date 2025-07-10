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وزير الدفاع الایراني: الضربات الإيرانية على إسرائيل أدت إلى طلب وقف إطلاق النار

Lebanon 24
10-07-2025 | 01:53
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قال وزير الدفاع الايراني العميد طيار عزيز نصيرزادة إن الضربات القاصمة التي شنتها القوات المسلحة الإيرانية ضد إسرائيل أدت إلى طلب وقف إطلاق النار.
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وفي اتصالين هاتفيين مع وزيري دفاع فنزويلا وأرمينيا، شدد العميد نصير زادة على أن "الضربات التي شنتها القوات المسلحة الإيرانية ضد العدوان الإسرائيلي أدت إلى طلب وقف إطلاق النار".
 
وأكد أن "القوات المسلحة الإيرانية على أهبة الاستعداد للرد على أي مغامرة محتملة قد تحدث من إسرائيل وحماتها الغربيين، بشكل يبعث على الندم"، مشيرا إلى أن "الهجوم الإسرائيلي وعدوانه خلال المحادثات والمفاوضات مع الولايات المتحدة وأوروبا دليل آخر على عدم موثوقية الولايات المتحدة والغرب". (روسيا اليوم) 
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