وزير الدفاع الایراني: الضربات الإيرانية على إسرائيل أدت إلى طلب وقف إطلاق النار

قال الايراني العميد طيار عزيز نصيرزادة إن الضربات القاصمة التي شنتها القوات المسلحة ضد أدت إلى طلب وقف إطلاق النار.

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وفي اتصالين هاتفيين مع وزيري دفاع وأرمينيا، شدد العميد نصير على أن "الضربات التي شنتها القوات المسلحة الإيرانية ضد العدوان أدت إلى طلب وقف إطلاق النار".

وأكد أن "القوات المسلحة الإيرانية على أهبة الاستعداد للرد على أي مغامرة محتملة قد تحدث من إسرائيل وحماتها الغربيين، بشكل يبعث على الندم"، مشيرا إلى أن "الهجوم الإسرائيلي وعدوانه خلال المحادثات والمفاوضات مع وأوروبا دليل آخر على عدم موثوقية الولايات المتحدة والغرب". (روسيا اليوم)