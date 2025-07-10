صحيفة أميركية: ترامب وافق على بعض الطلبات الأوكرانية للمساعدة العسكرية

نقلت صحيفة " بوست" عن مسؤول في قوله إن الرئيس وافق على بعض الطلبات للمساعدة العسكرية، سلمها له زيلينسكي الشهر الماضي في لاهاي.

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وجاء في تقرير أوردته الصحيفة الأميركية "بسبب عدم رضاهم عن ، والكونغرس يقتربان من ، وقد يعتمد الكونغرس عقوبات جديدة على مع موافقة البيت الأبيض على شحنات الأسلحة".



وأضاف التقرير أنه "بعد نصف عام من تشكك البيت الأبيض تجاه كييف والود تجاه موسكو، غير الرئيس ترامب وكبار الجمهوريين مسارهم، حيث يستعد البيت الأبيض لإرسال أسلحة إضافية إلى أوكرانيا".



وقالت الصحيفة إن هذا التغيير جاء هذا الأسبوع، وكان ترامب تعهد العام الماضي بأنه سيتحرك بسرعة لوقف الصراع، لكنه لم ينجح.

وأشارت الصحيفة إلى أنه "وُضع مستقبل المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا موضع تساؤل الأسبوع الماضي، عندما كشفت ، بعد مراجعة البنتاغون للمخزونات العسكرية الأمريكية والمساعدات في جميع أنحاء العالم، عن بعض أنواع الأسلحة التي كانت تتدفق إلى البلاد". (روسيا اليوم)