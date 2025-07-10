Advertisement

عربي-دولي

تركيا تواصل حملة الاعتقالات: رئيس بلدية جديد في قبضة الشرطة

Lebanon 24
10-07-2025 | 02:34
A-
A+

Doc-P-1389308-638877368866334974.jpg
Doc-P-1389308-638877368866334974.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت وكالة "ديميرورين" التركية للأنباء، يوم الخميس، بأن شرطة الجرائم المالية اعتقلت أوزغور كابادايي، رئيس بلدية منطقة سيلي الواقعة في شمال إسطنبول، في خطوة جديدة ضمن حملة قانونية متواصلة تستهدف حزب الشعب الجمهوري، أبرز أحزاب المعارضة في البلاد.
Advertisement

ولم تُعلن السلطات حتى الآن عن التهم الموجهة إلى كابادايي، الذي ينتمي إلى حزب الشعب الجمهوري، كما لم يُكشف عن تفاصيل بشأن التهم الموجهة إلى مسؤولين آخرين في البلدية الذين طالتهم الاعتقالات.

وتأتي هذه الخطوة في سياق حملة أوسع تشنها الحكومة التركية منذ الانتخابات المحلية الأخيرة، التي شهدت فيها المعارضة فوزاً واسعاً في المدن الكبرى، ما أثار توتراً متزايداً بين السلطة والمعارضة.

وكانت السلطات التركية قد نفذت في الأسابيع الماضية سلسلة من الاعتقالات طالت رؤساء بلديات منتخبين عن حزب الشعب الجمهوري، بينهم رؤساء بلديات في مناطق بإزمير وأنقرة، بتهم تتعلق بـ"الفساد المالي" أو "استغلال السلطة"، وهي اتهامات تنفيها المعارضة وتصفها بأنها "مسيسة" وتهدف إلى تقويض نتائج الانتخابات الديمقراطية.

ويرى مراقبون أن هذه الحملة تعكس تصعيداً في المواجهة بين الحكومة والمعارضة، في ظل مناخ سياسي يشهد استقطاباً حاداً وتراجعاً في الحريات المدنية، بحسب تقارير حقوقية دولية.
مواضيع ذات صلة
الشرطة الاميركية تواصل اعتقال محتجين في لوس أنجلوس
lebanon 24
10/07/2025 13:15:53 Lebanon 24 Lebanon 24
اعتقالات جديدة تطال 3 رؤساء بلديات معارضين في تركيا
lebanon 24
10/07/2025 13:15:53 Lebanon 24 Lebanon 24
جرحى واعتقالات في حملة عسكرية إسرائيلية جديدة بالضفة
lebanon 24
10/07/2025 13:15:53 Lebanon 24 Lebanon 24
في مطار باريس.. لاعب شهير في قبضة الشرطة!
lebanon 24
10/07/2025 13:15:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:04 | 2025-07-10
05:35 | 2025-07-10
05:30 | 2025-07-10
05:27 | 2025-07-10
05:18 | 2025-07-10
04:40 | 2025-07-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24