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عربي-دولي

من جديد.. زوجة ماكرون تحرجه أمام الكاميرات (فيديو)

Lebanon 24
10-07-2025 | 02:52
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أثارت بريجيت، زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في أعقاب تداول مقطع فيديو لها وردة فعلها على محاولة زوجها الإمساك بيدها.
 
وفي مقطع الفيديو المتداول يظهر تقدم بريجيت على زوجها الذي كان يسير إلى جانب الملك البريطاني تشارلز الثالث وزوجته الملكة كاميلا وعند مد الرئيس الفرنسي يده ليمسك يدها ظهر وكأنها تبعد يدها وتواصل سيرها بمفردها.
 
وكان هذا مقطع الفيديو الثاني لبريجيت مع زوجها، إذ سبق وأن تداول نشطاء مقطع فيديو مشابه للحظة نزولها من الطائرة ومد ماكرون يده ليساعدها بالنزول من على سلم الطائرة إلا أنها أكملت نزولها بمفردها.
 
وأعادت هذه المشاهد مجددا للأذهان لقطة سابقة رصدتها عدسات الكاميرات لبريجيت ودفعها لزوجها على باب الطائرة في آذار الماضي. (روسيا اليوم) 
 
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