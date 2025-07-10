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عربي-دولي

عشية لقاء روبيو ولافروف في ماليزيا.. قصف روسي يوقع قتلى في كييف

Lebanon 24
10-07-2025 | 03:21
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شنت روسيا بطائرات مسيرة وصواريخ هجوما على العاصمة الأوكرانية كييف في وقت مبكر من اليوم الخميس، وأفاد مسؤولون بسقوط قتيلين وإصابة 13 آخرين واندلاع حرائق في مبان سكنية وأخرى غير سكنية، وذلك في الوقت الذي استأنفت فيه واشنطن توريد الأسلحة إلى البلد الذي أنهكته الحرب.
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جاء هذا الهجوم ضمن تصعيد روسي متواصل للهجمات بمئات المسيرات والصواريخ، مما أجهد الدفاعات الجوية الأوكرانية في لحظة حرجة من الحرب وأجبر آلافا على الفرار إلى الملاجئ بشكل متكرر خلال الليل.

وبعدما تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق هذا الأسبوع بإرسال مزيد من الأسلحة الدفاعية إلى كييف، قال مسؤولان أمريكيان لرويترز أمس الأربعاء إن واشنطن سلمت بالفعل قذائف مدفعية وصواريخ إلى أوكرانيا.

وأعلنت واشنطن وموسكو أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو سيلتقي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف على هامش اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في كوالالمبور اليوم الخميس.

وذكر شهود من رويترز أن دخانا كثيفا غطى أجزاء من كييف التي يبلغ عدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة. ووفقا لبيانات القوات الجوية الأوكرانية، استمر الهجوم الجوي على العاصمة لأكثر من أربع ساعات.

وبالقرب من ساحة المعركة، أفادت أجهزة الطوارئ الوطنية بأن غارة جوية روسية أودت بحياة ثلاثة أشخاص وأصابت واحدا في وقت متأخر من أمس الأربعاء، وذلك في بلدة كوستيانتينيفكا الواقعة على خط الجبهة بشرق أوكرانيا.
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