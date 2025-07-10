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إقتصاد

ترامب يدعم عقوبات قاسية على روسيا... ومحللون يحذّرون من الأوهام

Lebanon 24
10-07-2025 | 05:18
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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه "ينظر بحزم شديد" في دعم مشروع قانون جديد يقترح فرض عقوبات قاسية على روسيا، وهو ما لقي ترحيبا من مؤيدي سياسة جو بايدن المواجهة لموسكو.
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ونقلت وسائل إعلام عن مراقبين في الكونغرس الأمريكي والعواصم الأوروبية وصفهم الخطوة بأنها مؤشر على "سير ترامب في الطريق الصحيح"، خاصة بعد تجاهله السابق لدعوات دعم مشروع قانون مماثل تقدم به السناتور الجمهوري ليندسي غراهام.

وصرح السناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال، الشريك في صياغة المشروع، أن الهدف هو إرسال "رسالة ساحقة" إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وإلزام روسيا بدفع "ثمن باهظ" لأعمالها في أوكرانيا.

تحذير من التسرع
لكن المحلل السياسي الروسي سيرغي ستروكان يحذر في تحليله من الانسياق وراء "خطاب التفاؤل" الذي يروج له ما أسماه "الغراهام الجماعي"، مشيرا إلى أن السؤال الجوهري هو مدى فعالية التهديدات.

ويرتكز المشروع على فرض رسوم جمركية بنسبة 500% على واردات أمريكا من الدول التي تشتري النفط أو الغاز أو اليورانيوم الروسي، بهدف عزل روسيا اقتصاديا. بيد أن ستروكان يستبعد نجاحه لثلاثة أسباب رئيسية:

1.  في حال توقيع ترامب على القانون، سيستخدم صلاحيته لتأجيل تنفيذه 180 يوما، خاصة أن التقارير (كشفها موقع بوليتيكو) تفيد بأنه يشترط حصوله على صلاحية إلغاء العقوبات بشكل مستقل كشرط للتوقيع.

2. الإدارة الأمريكية قد تلجأ لممارسة "العيون المغطاة" (blinded eyes)، حيث يتم تطبيق العقوبات بشكل صوري بينما تتغاضى الجهات التنظيمية عن الانتهاكات عمليا.

3. شركات الطاقة الروسية طورت آليات مراوغة متقدمة تشمل نقل النفط بين السفن في البحر ومزجه في موانئ دول ثالثة والبيع عبر وسطاء، مما يجعل حظر النفط الروسي مستحيلا.

كما يستبعد ستروكان  توقف عملائها الرئيسيين (الهند التي تستورد 30% من نفطها من روسيا، والصين بنسبة 20%)، رغم احتمال طلبهما خصومات إضافية.

ويخلص المحلل ستروكان إلى أن العقوبات المقترحة، رغم إحداثها صعوبات إضافية، لا تشكل تهديدا وجوديا للاقتصاد الروسي، بل قد تدفع لمزيد من الصلابة، قائلا: "كل ما لا يستطيع قتلنا يجعلنا أقوى". (روسيا اليوم)
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