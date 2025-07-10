روسيا... إحباط هجوم إرهابي جنوبي البلاد

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أفادت مديرية في إقليم ، بأن عناصرها تمكنوا من إحباط عمل إرهابي في بلدة موستوفسكوي في المنطقة.وذكر مصدر في المديرية للصحفيين اليوم، أنه تم اعتقال أحد المواطنين كان يخطط لإشعال النار في مبنى إداري، ويجري في الوقت الراهن التحقيق معه.وقال المصدر: "تم إحباط عملية إرهابية خطط لها مواطن روسي من مواليد عام 1972 في بلدة موستوفسكوي. وبفضل التحقيقات والتدابير العملياتية والميدانية، ثبت أن المتهم قام بتحضير خليط حارق وخطط لإشعال النار في مبنى إداري. وعند اقترابه من مسرح الجريمة، قام رجال المخابرات بالقبض عليه.ولم يقدم المصدر أي تفاصيل عن المبنى الذي كان سيستهدفه المجرم، ولا عن شخصيته.وتجدر الأشارة إلى أن الروسي، يدعو بشكل المواطنين إلى التحلي باليقظة والرد بشكل واع على التهديدات والدعوات للقيام بأعمال إرهابية على أراضي .وتؤكد المخابرات الروسية، تزايد بشكل كبير جدا عدد المكالمات الهاتفية والرسائل التي يتلقاها المواطنون الروس، بما في ذلك القاصرون والمراهقون من أرقام مزيفة ومشبوهة من أراضي ، تحتوي على دعوات لتنفيذ أعمال إرهابية على الأراضي الروسية.وخلال هذه الاتصالات الهاتفية يجري التركيز بشكل خاص على ضرورة ضرب مراكز التسوق، ومرافق النقل والبنية التحتية الاجتماعية، وكذلك تتم دعوة القاصرين لارتكاب هجوم إرهابي مقابل المال. ويشدد الأمن الروسي على ضرورة العمل الجاد مع القاصرين حول أهمية تجنب المحادثات والمراسلات مع المحرضين والغرباء المغرضين.