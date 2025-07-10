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عربي-دولي

دولة خليجية تستعد لموجة حرّ قاسية

Lebanon 24
10-07-2025 | 05:35
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يستعد سكان الإمارات العربية المتحدة ليوم حار، حيث توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس من صحو إلى غائم جزئيًا، خاصة في المناطق الشرقية.
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ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى ذروتها عند 46 درجة مئوية في المناطق الداخلية من البلاد، بينما تتراوح درجات الحرارة العظمى في المناطق الساحلية والجزرية بين 38 و42 درجة مئوية. ولن تشهد المناطق الجبلية أي تحسن يُذكر، حيث سترتفع درجات الحرارة إلى 39 درجة مئوية.

وحثت السلطات الجمهور على البقاء رطبًا وتجنب أشعة الشمس المباشرة خلال ساعات الذروة واتخاذ الاحتياطات اللازمة للبقاء آمنًا وسط الحرارة الشديدة. (gulf news)
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