قنبلة كانت جاهزة للإطلاق... كيف أفشل الغرب حلم طهران النووي؟

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وأَضاف الموقع أنّ أميركا استغرقت قرابة عقدين من الزمن لتطوير الذخائر ونظام إيصالها لإتمام المهمة. ولكن أكثر من مجرد ذخائر، كان المحفز النفسي هو ما جعل " حرب الاثني عشر يومًا " واقعًا متفجرًا.تابع:" كان السابع من تشرين الأول 2023 نقطة التحول بالنسبة لإسرائيل، تلاه يقينٌ مُخيفٌ بأن بُعد أسبوعين فقط من الاستعداد النووي. كان الرأس الحربي ، الذي طُوِّر بمساعدة العالم النووي الأوكراني فياتشيسلاف دانيلينكو، عبارة عن مولد صدمات من نوع R-265 مُجمَّع في نصفي كرة. كان سطح القنبلة النووية مبطناً بقنوات بقطر 5 ملليمترات محشوة بمادة PETN المصممة للانفجار بقوة هائلة من جميع الاتجاهات في وقت واحد، وتحويلها إلى فتيل جسر متفجر متصل بمحفز نيوتروني معد لإطلاق نيوترون ضال في الكرة المعدنية المكونة من 90% من اليورانيوم 235 عالي التخصيب في قلب القنبلة النووية لإشعال التفاعل المتسلسل، مما ينتج سحابة عيش الغراب في الوقت الذي وصل فيه صاروخ شهاب 3 الذي يحمل الرأس الحربي إلى ارتفاع 550 متراً فوق سطح الأرض. تم اختبار النموذج الأولي للقنبلة باستخدام التنغستن في حجرة تفجير ضخمة مزودة بكاميرات خاصة عالية السرعة للفحص. في عام ٢٠٢٤، رصدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية جزيئات يورانيوم مخصب بنسبة ٨٣.٩٪، وهو ما يعادل تقريبًا نسبة ٩٠٪ اللازمة لصنع الأسلحة النووية.وقال الموقع أنّه، في محاولة أخيرة من الهندسة القاتلة، كان العلماء الإيرانيون في موقع صواريخ سمنان شمال طهران يحاولون تثبيت هذه الرؤوس الحربية على صاروخ من طراز "قائم 100" يطلق من الفضاء، والذي يمكنه مهاجمة إسرائيل من الأعلى بزاوية مائلة يصعب اعتراضها بشكل خاص.تحولت إدراكات إسرائيل القلقة إلى أفعال تحت مظلة " المفهوم الجديد". مات المفهوم القديم في 7 تشرين الأول 2023. وُلدت هذه الفكرة الجديدة في 8 تشرين الأول 2023، ورأت أن الحياة أفضل من الحب، وأن عادات وآليات وسط مانهاتن لن تنجح في شرق أوسط متقلب، يشهد ذبحًا مستمرًا منذ قرون، حسب الموقع.وحسب التقرير، بالنسبة لأميركا، فقد وصلت عزمها إلى نقطة تحول في 20 كانون الثاني 2025، عندما أدى اليمين الدستورية. مما لا شك فيه أن عمليتي الأسد الصاعد ومطرقة منتصف الليل قضتا على البرنامج النووي الإيراني. تعرضت المواقع النووية الرئيسية الثلاثة لإيران - فوردو، ونطنز، وأصفهان - لقوة صدمية هائلة بلغت 14 قنبلة خارقة للذخائر من طراز GBU-57، وأكثر من 30 صاروخ توماهوك تُطلق من الغواصات، وسلسلة من الهجمات الجوية . دُمّر بالكامل أكثر من 10 آلاف جهاز طرد مركزي حساس، بالإضافة إلى منشآت التخصيب وتجميع القنابل. وحتى مخبأ مفقود يبلغ 400 كيلوغرام (82 رطلاً) من اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60% لن يكون له أي فائدة ما لم يتم تخصيبه إلى 90% من خلال مجموعات إضافية من أجهزة الطرد المركزي من طراز IR-6 وتحويله إلى معدن في قلب لمزيد من التصنيع في عملية طويلة ومعقدة قد تستغرق سنوات لإعادة التجميع. فبصرف النظر عن التقييم الأولي الخاطئ والمتهاون لأضرار القنبلة، والذي أشار إلى تعطل عملية صنع القنبلة النووية لأشهر قليلة فقط، يتفق خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووكالة المخابرات المركزية الأميركية، وأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، وهيئات مراقبة الأسلحة النووية المستقلة العليا، على أن الضرر تسبب في سنوات من التعطيل القسري للبرنامج النووي الإيراني. وقد توقف مشروعها النووي بالفعل.أكمل الموقع:" ما يريد الجميع معرفته هو ما إذا كانت مستعدة فعلاً للانسحاب، أم أنها عازمة على استئناف مهمتها في تدمير إسرائيل وإكمالها. ولمن يعرف عقلية الاثني عشرية، التي تتصور عودة الإمام الثاني عشر، من الواضح أن النظام الشيعي المتعصب لن يستسلم أبدًا لمجرد تعرضه لضربة موجعة من إسرائيل وأميركا. ولن تكف طهران عن ذلك الآن بعد أن أدركت أنها وحيدة تمامًا في حرب الأيام الاثني عشر. لقد ساد الصمت شبه التام بين قوى محور المقاومة، المتمثلة في في ، وفروعه في والعراق، والحوثيين في اليمن، وحماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني في غزة، وفروعه في الضفة الغربية، خلال الصراع. عندما فرض الرئيس الأميركي باراك أوباما ووزير خارجيته جون كيري الاتفاق المشؤوم عبر المجتمع الدولي والكونغرس الأميركي، كان كلاهما يعلم، بل واعترف، أن الأموال الطائلة التي تتدفق إلى خزائن إيران ستُموّل الإرهابيين الذين يُكرّسون أنفسهم لقتل اليهود، وستُوفّر، علاوة على ذلك، قنبلةً نوويةً ستُصبح واقعًا ملموسًا خلال 15 عامًا. وكانا يعلمان أيضًا أنه بالغش، قد يتقلص هذا الإطار الزمني الممتد لخمسة عشر عامًا إلى عقد واحد فقط، أي بحلول عام 2025".تابع:" لكن مع انقشاع الدخان وظهور الأنقاض بشكل كامل، تصرخ الدولة الدينية المتعصبة في إيران بأنها ستعيد بناء برنامجها وتحاول مرة أخرى إطلاق أسلحة الدمار الشامل التي تملكها. أقرّ البرلمان الإيراني قانونًا يحظر أي تعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقد وافق عليه أعضاء مجلس صيانة الدستور غير المنتخبين، فأصبح قانونًا نافذًا. ورغم وجود ثغرة قانونية، يسمح القانون بإجراء عمليات تفتيش مستقبلية بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي. وعند التصديق على القانون، وعد رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف بإعادة هيكلة البرنامج النووي الإيراني. وقد غادر مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأراضي بالفعل، خوفًا على سلامتهم. في خضمّ غضبهم بعد الحرب، أصدر آيات الله فتوىً تُحرّم قتل . وفي محاولةٍ لكشف جميع العناصر المُتغلغلة في الموساد، الذي لا يزال يُدير مجموعةً واسعةً من العملاء والعمليات الخفية في إيران، اعتقل نظام طهران أكثر من 700 "مشتبهٍ به"، وسارع إلى إعدام سبعةٍ منهم بعد ثلاثة أيامٍ فقط من انتهاء الحرب، وفرض حجبًا شبه كاملٍ على الإنترنت، وبدأ بإيقاف المواطنين في الشوارع عشوائيًا ومصادرة هواتفهم".وكشف التقرير، أنّه" من بين أهداف الاعتقالات العشوائية والإعدامات يهود إيرانيون، وكل من ينتقد النظام الاستبدادي. أصبح الإيرانيون العاديون يتركون هواتفهم في منازلهم ويعيشون في خوف من طرق الباب. بينما تنهار فوردو ونطنز وأصفهان، قد تُعيد إيران بناء قدرتها على تصنيع أجهزة الطرد المركزي المُدمّرة في أيٍّ من منشآتها النووية اللامركزية الأربع والعشرين الأخرى. قد تُدفن هذه المنشآت في الجبال، مثل منشأة "بيك أكس" الواقعة على بُعد مسافة قصيرة من نطنز، أو تُركّب سرًا في حظيرة، أو في مخزن ضخم لناقلة نفط. تحتفظ إيران بثلاث ناقلات نفط مُحوّلة إلى سفن عسكرية خاصة. إذا شاءت طهران ذلك، فقد يُنقل البرنامج بأكمله إلى اليمن. قد يكون أمران صحيحين في آن واحد. صحيح أن القدرة النووية الإيرانية قد مُحيت، وقُضي على العقول المدبرة التي تقف وراءها. لكن ما مُحي يمكن أن يُبعث من جديد. أي نظام متعصب، كارثي، أنفق عقودًا ومليارات الدولارات، وتحمل عقوبات عالمية وركودًا وطنيًا، لهندسة أسلحة دمار شامل، يمكنه، بل سيكون، مستعدًا لإعادة بناء مشاريعه وترسيخ هوسه. لذلك، ما دام النظام في طهران لم يتغير، وما دام العالم يسمح بذلك، فقد نشهد عودة البرنامج النووي الإيراني - أو ربما نرى أسلوبًا آخر للموت والدمار لم نكن نتصوره بعد".وختم التقرير بالقول:" لن ينام الأسد الصاعد الليلة. قيادة إسرائيل تعلم أن كؤوس النصر ليست نصف ممتلئة، بل نصف فارغة".