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إقتصاد

بينهم رجل أعمال مصري.. ثروة 4 مليارديرات أفارقة تفوق ثروة نصف سكان القارة

Lebanon 24
10-07-2025 | 07:18
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كشفت منظمة "أوكسفام" المتخصصة في مكافحة عدم المساواة، أن ثروة أربعة من أغنى المليارديرات في إفريقيا تتجاوز مجتمعة ثروة نصف أفقر سكان القارة، الذين يبلغ عددهم حوالي 750 مليون نسمة.

وجاء في تقرير المنظمة المعنون بـ"أزمة عدم المساواة في إفريقيا وصعود فاحشي الثراء" أن ثروة هؤلاء الأربعة تصل إلى نحو 57.4 مليار دولار أميركي.
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ويضمّ هؤلاء الأثرياء كل من: أليكو دانغوتي من نيجيريا، ويوهان روبرت ونيكي أوبنهايمر من جنوب إفريقيا، بالإضافة إلى رجل الأعمال المصري ناصف ساويرس، الذين يشغلون مراكز بارزة في قطاعات متعددة تشمل الصناعة، التعدين، الاتصالات، والاستثمارات المالية.

وتعتبر إفريقيا من أكثر المناطق في العالم تفاوتًا في الدخل، مع وجود معدلات مرتفعة للفقر، حيث لم تبذل الحكومات الإفريقية حتى الآن جهودًا كافية لتضييق فجوة التفاوت.

ويشير التقرير إلى أن الدول الإفريقية تجمع مقابل كل دولار من ضرائب الدخل الشخصي والثروة ما يقرب من ثلاثة دولارات من الضرائب غير المباشرة مثل ضريبة القيمة المضافة، ما يؤدي إلى تعميق الفوارق الاقتصادية بين السكان. (روسيا اليوم)
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