في خطوة مفاجئة.. أردوغان يقيل رئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية

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أظهر مرسوم نشر في أن الرئيس أعفى الاتصالات في الرئاسة ، ألتون، من منصبه الذي شغله لفترة طويلة، في خطوة مفاجئة.ويعد ألتون، الذي ترأس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية منذ عام 2018، من أبرز المفكرين الأيديولوجيين، ويرفع تقاريره مباشرة إلى الرئيس التركي.وتتولى دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية مسؤولية أعمال الإعلام والعلاقات العامة للحكومة.واتهم منتقدون ألتون، الذي ولد في ، بقمع المستقلة في ، وتحويل وسائل الإعلام الحكومية إلى أجهزة دعائية حكومية.وعيّن الرئيس التركي ، برهان الدين ، خلفاً لألتون، رئيساً جديداً لدائرة الاتصالات في الرئاسة.يذكر أن دوران كان المدير السابق لمركز أبحاث "سيتا"، المقرب من الحاكم بقيادة الرئيس .وتم تعيين ألتون رئيساً لمؤسسة حقوق الإنسان والمساواة في تركيا.