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عربي-دولي

طالبت بتغيير اسم الدولة.. مفاوضات دمشق – قسد تنتهي إلى لا شيء

Lebanon 24
10-07-2025 | 09:00
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قالت مصادر سياسية سورية مقربة من حكومة دمشق، إن الاجتماع الذي عقد في دمشق أمس الأربعاء، بين وفدي "قسد"، والحكومة السورية، انتهى إلى "لا شيء"، رغم الزخم الكبير الذي سبق الاجتماع، وإصرار الولايات المتحدة الأميركية بشكل خاص، على إحداث اختراق كبير في ملف العلاقة بين دمشق و"قسد"، للوصول إلى تفاهمات نهائية بين الطرفين.
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وأفاد مصدر مطلع على فحوى المفاوضات، لـ "إرم نيوز" بأن المباحثات لم تصل إلى نتيجة أو اتفاق، بسبب خلافات حادة في عدد من الملفات. وأوضح أن وفد "قسد" قابل مبادرات الحكومة بالتعنّت والمزيد من التصلب.

وذكر المصدر أن الحكومة السورية اقترحت حلولًا واقعية للوصول إلى اتفاق نهائي، منها التدرّج السياسي واللامركزية الإدارية، إلا أن "قسد" ردّت بالتصعيد الأمني وتقويض الثقة، على حد قوله.

وحول أبرز النقاط الخلافية، يقول المصدر، إن "قسد" أصرت على تغيير اسم (الجمهورية العربية السورية) إلى (الجمهورية السورية)، وتطبيق نظام اللامركزية، وضم قواتها إلى الجيش السوري ككتلة مستقلة، وهو ما قوبل برفض قاطع من حكومة دمشق.

وأشار المصدر أيضًا إلى رفض "قسد" تسليم محافظتي دير الزور والرقة إلى الحكومة السورية قبل الاتفاق على المسائل الأساسية السابقة؛ ما دفع الحكومة إلى تحميلها مسؤولية فشل الاتفاق، بحضور المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس باراك.

ويوضح المصدر، أن هذا الموقف المتشدد من قبل ممثلي قسد هو ما دفع المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توماس باراك، للخروج بتصريحات واضحة وقوية ومساندة للحكومة السورية. وأيضًا كانت وراء البيان "القوي والتحذيري" الصادر عن دمشق عقب انتهاء المفاوضات.

من جهته، يرفض الناطق باسم قوات الشمال الديمقراطي في "قسد"، محمود حبيب، الإدلاء بأي تعليق حول سير المباحثات بين دمشق و"الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا"، مشيرًا إلى أن "الموقف حساس جدًّا".

واعتبر حبيب في تعليقه لـ "إرم نيوز" أن "كل ما يقال حول المفاوضات لا يتعدى مواقع التواصل أو التفسيرات العشوائية". مؤكدًا أن "هكذا مفاوضات تتعلق بمصير سورية ولا يمكن أن تدار عبر الإعلام والشاشات" و أن "قسد""تعمل لصالح شعبنا السوري" على حد قوله.

لكن عضوة لجنة التفاوض في الإدارة الذاتية مع الحكومة السورية فوزة يوسف، كشفت في تصريحات لموقع محلي، اليوم، عن موقف "قسد" من المفاوضات، والنقاط الخلافية مع حكومة دمشق، حيث اتهمت الحكومة السورية المؤقتة بأنها "غير ملتزمة التزاما حقيقيا ببنود اتفاق 10 آذار، مشيرة إلى أنهم أبلغوا المفاوضين بممارسات الحكومة ضد الأكراد في مناطق سيطرتها، والتي من المرجح أن تعيق الحوار" حسب قولها.

وأكدت يوسف أنه لن يكون هناك اتفاق إلا إذا تم تمثيل إرادة شعب شمال شرق سوريا وإدارته الذاتية في الدستور والبرلمان والدفاع وبناء الدولة، و"لن نتنازل عن حقوقنا". 

ولفتت المسؤولة في الإدارة الذاتية إلى أنهم "ملتزمون ببنود الاتفاق الموقع بين الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية"، و دعت الحكومة إلى العمل بالحوار بدلًا من الاعتقالات والحرب الإعلامية وخطاب الكراهية، حسب قولها.

كما طالبت الحكومة السورية المؤقتة بإطلاق سراح المعتقلين الأكراد وأبناء الطوائف الأخرى، لأن هذه الإجراءات "تُعزز مفهوم نظام البعث". وقالت: لسنا ضعفاء في ردنا ودفاعنا، لكن تقع علينا مسؤولية تجاه شعبنا في هذه المرحلة الحرجة، عبر جلب السوريين إلى حل سلمي.

وأوضحت فوزة يوسف أن "قسد" أبلغت الوسطاء في المفاوضات مع الحكومة المؤقتة أنها تريد ضمان حقوق جميع المكونات في سوريا ديمقراطية وتعددية، وأنها لا تقبل بدولة قومية في سوريا. وذكرت أن مشاركة الإدارة الذاتية في الحكومة والمرحلة الانتقالية "على أساس هويتنا ولغتنا وحقوقنا المشروعة، وفقًا للإرادة الحرة لجميع الأطراف". (ارم نيوز)


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