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وزير الخارجية الأميركي: متفائلون بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

Lebanon 24
10-07-2025 | 08:45
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قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الخميس، إن الولايات المتحدة متفائلة بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.
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وأضاف روبيو في حديث للصحافيين، إن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف متفائل أيضا بأنه سيتم عقد محادثات غير مباشرة قريبا.

وأردف في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في ماليزيا: "أعتقد أننا أقرب، وربما أقرب مما كنا عليه منذ فترة طويلة".

وأضاف أنه تحدث مع ويتكوف مساء الأربعاء، بشأن حرب غزة.
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