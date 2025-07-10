وزير الخارجية الأميركي: متفائلون بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

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قال الأميركي ، الخميس، إن متفائلة بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.وأضاف في حديث للصحافيين، إن المبعوث الأميركي متفائل أيضا بأنه سيتم عقد محادثات غير مباشرة قريبا.وأردف في قمة (آسيان) في ماليزيا: "أعتقد أننا أقرب، وربما أقرب مما كنا عليه طويلة".وأضاف أنه تحدث مع ويتكوف مساء الأربعاء، بشأن حرب غزة.