Advertisement

عربي-دولي

غرف سوداء وعملاء بالوكالة.. ماذا تفعل إيران في لندن؟

Lebanon 24
10-07-2025 | 10:00
A-
A+
Doc-P-1389465-638877607606578716.png
Doc-P-1389465-638877607606578716.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حذّر تقرير استخباراتي بريطاني من مخطط أعدته إيران لتنفيذ سلسلة اغتيالات وهجمات في بريطانيا تستهدف منشقين عن النظام.
Advertisement

وقال مشرعون بريطانيون في التقرير الذي  صدر اليوم الخميس، إن إيران تشكل خطرًا كبيرًا وواسع النطاق على بريطانيا، وأضافوا أن على الرغم من أن إيران ليست في نفس مستوى روسيا أو الصين، إلا أنها تشكل تهديدًا متصاعدًا والحكومة ليست مستعدة له بشكل كامل.

وذكرت لجنة المخابرات والأمن في البرلمان أن التهديد الذي تشكله إيران يتنوع بين خطر تنفيذ الهجمات الفعلية على المنشقين، والاغتيالات المحتملة للمعارضين، وهجمات على أهداف يهودية، إلى التجسس والقدرات السيبرانية الهجومية ومحاولتها تطوير أسلحة نووية.

وأوضح رئيس اللجنة كيفان جونز في بيان "إيران حاضرة في كل أشكال وأنواع التهديدات التي يجب أن نقلق منها"، حسب "رويترز".
 
وتابع قائلًا "ما زلنا قلقين من أن سياسة الحكومة حيال إيران ركزت على إدارة الأزمات ومدفوعة بالأساس بالمخاوف المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، ما أدى إلى استبعاد ملفات أخرى".

ولم ترد سفارة إيران في لندن بعد على طلب للحصول على تعليق.

وقالت لجنة المخابرات والأمن في البرلمان إن على الحكومة البريطانية أن تدرس بشكل كامل ما إذا كان من الممكن عمليًا حظر الحرس الثوري الإيراني، وهو إجراء يدعو إليه بعض المشرعين منذ فترة طويلة.

ورغم أن الأدلة المقدمة إلى اللجنة تنتهي عند آب 2023، قال المشرعون إن توصياتهم بشأن الإجراءات التي يجب على الحكومة اتخاذها لا تزال قائمة.

وفي العام الماضي، قال رئيس جهاز المخابرات البريطانية (إم.آي 5) إن جهاز المخابرات والشرطة البريطانية استجابا منذ كانون الثاني 2022 لنحو 20 مؤامرة مدعومة من إيران لاختطاف أو قتل بريطانيين أو مقيمين في بريطانيا، تعتبر طهران أنهم يشكلون تهديدًا.

وردت إيران على تلك التصريحات برفض ما قالت إنها اتهامات متكررة من مسؤولين أمنيين بريطانيين.

وفي آذار، قالت بريطانيا إنها ستطلب من الدولة الإيرانية تسجيل كل ما تقوم به لممارسة النفوذ السياسي داخل بريطانيا، ما يخضع طهران لمستوى عال من التدقيق في ضوء ما وصفته لندن بأنه نشاط عدواني متزايد.

وتقول أجهزة الأمن البريطانية إن طهران تستخدم وكلاء إجراميين لتنفيذ أعمالها في بريطانيا.

وفي كانون الأول، وجهت السلطات الاتهام إلى اثنين من رومانيا بعد طعن صحفي يعمل في مؤسسة إعلامية ناطقة بالفارسية في لندن في ساقه.
 كما مثل ثلاثة إيرانيين الشهر الماضي أمام المحكمة لاتهامهم بمساعدة جهاز المخابرات الإيرانية الخارجية والتخطيط لأعمال عنف ضد صحفيين. (ارم نيوز)

مواضيع ذات صلة
محافظة الجنوب تفعّل غرف عملياتها في صيدا صور وجزين
lebanon 24
10/07/2025 18:05:24 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة "إسنا" الإيرانيّة: تفعيل الدفاعات الجوية في مدينة بابلسر شمالي إيران بعد سماع انفجارات
lebanon 24
10/07/2025 18:05:24 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة أنباء فارس: تفعيل المضادات الجوية في مدينة أصفهان وسط إيران للتصدي لمسيّرات
lebanon 24
10/07/2025 18:05:24 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا فعلت إيران بصواريخ "حزب الله"؟ الدليل ظهرَ مؤخراً
lebanon 24
10/07/2025 18:05:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:00 | 2025-07-10
10:46 | 2025-07-10
10:45 | 2025-07-10
10:42 | 2025-07-10
10:02 | 2025-07-10
09:00 | 2025-07-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24