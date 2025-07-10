غرف سوداء وعملاء بالوكالة.. ماذا تفعل إيران في لندن؟

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حذّر تقرير استخباراتي بريطاني من مخطط أعدته لتنفيذ سلسلة اغتيالات وهجمات في تستهدف منشقين عن النظام.وقال مشرعون بريطانيون في التقرير الذي صدر اليوم الخميس، إن إيران تشكل خطرًا كبيرًا وواسع النطاق على بريطانيا، وأضافوا أن على الرغم من أن إيران ليست في نفس مستوى أو ، إلا أنها تشكل تهديدًا متصاعدًا والحكومة ليست مستعدة له بشكل كامل.وذكرت لجنة المخابرات والأمن في أن التهديد الذي تشكله إيران يتنوع بين خطر تنفيذ الهجمات الفعلية على المنشقين، والاغتيالات المحتملة للمعارضين، وهجمات على أهداف يهودية، إلى التجسس والقدرات السيبرانية الهجومية ومحاولتها تطوير أسلحة نووية.وأوضح رئيس اللجنة كيفان جونز في بيان "إيران حاضرة في كل أشكال وأنواع التهديدات التي يجب أن نقلق منها"، حسب " ".وتابع قائلًا "ما زلنا قلقين من أن سياسة الحكومة حيال إيران ركزت على إدارة الأزمات ومدفوعة بالأساس بالمخاوف المتعلقة بالبرنامج ، ما أدى إلى استبعاد ملفات أخرى".ولم ترد سفارة إيران في لندن بعد على طلب للحصول على تعليق.وقالت لجنة المخابرات والأمن في البرلمان إن على الحكومة أن تدرس بشكل كامل ما إذا كان من الممكن عمليًا حظر ، وهو إجراء يدعو إليه بعض المشرعين منذ فترة طويلة.ورغم أن الأدلة المقدمة إلى اللجنة تنتهي عند آب 2023، قال المشرعون إن توصياتهم بشأن الإجراءات التي يجب على الحكومة اتخاذها لا تزال قائمة.وفي العام الماضي، قال رئيس جهاز المخابرات البريطانية (إم.آي 5) إن جهاز المخابرات والشرطة البريطانية استجابا منذ كانون الثاني 2022 لنحو 20 مؤامرة مدعومة من إيران لاختطاف أو قتل بريطانيين أو مقيمين في بريطانيا، تعتبر أنهم يشكلون تهديدًا.وردت تلك التصريحات برفض ما قالت إنها اتهامات متكررة من مسؤولين أمنيين بريطانيين.وفي آذار، قالت بريطانيا إنها ستطلب من الدولة تسجيل كل ما تقوم به لممارسة النفوذ السياسي داخل بريطانيا، ما يخضع طهران لمستوى عال من التدقيق في ضوء ما وصفته لندن بأنه نشاط عدواني متزايد.وتقول أجهزة الأمن البريطانية إن طهران تستخدم وكلاء إجراميين لتنفيذ أعمالها في بريطانيا.وفي كانون الأول، وجهت السلطات الاتهام إلى اثنين من رومانيا بعد طعن صحفي يعمل في مؤسسة إعلامية ناطقة بالفارسية في لندن في ساقه.