"لست من محبي الشمس"... ترامب يردّ على تهديد لاريجاني باغتياله أثناء استجمامه

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رد الرئيس الأميركي على تهديد مسؤول إيراني باغتياله باستخدام طائرة مسيرة، أثناء استجمامه في منتجع "مارالاغو"، قائلا إنه لم يأخذ حمام شمس منذ أن كان طفلا.وكان المستشار السابق للمرشد الأعلى ، محمد جواد لاريجاني، قد هدد بأن قد تستهدف أثناء استجمامه في قصره بـ"مارالاغو" في ولاية فلوريدا.وقال لاريجاني، في مقابلة مع التلفزيون الإيراني الرسمي، الأربعاء، بحسب ما نقله موقع " إنترناشيونال": "لقد فعل ترامب شيئا يجعله غير قادر على الاستمتاع بأشعة الشمس في مارالاغو".وأضاف: "بينما يرقد هناك وبطنه في مواجهة الشمس، قد تصيبه طائرة صغيرة بدون طيار في سرّته. الأمر بسيط للغاية".وفي حديثه للصحفيين، الأربعاء، في ، سئل ترامب عن هذا التهديد، فرد مبتسما، إنه لم يأخذ حمام شمس منذ سنوات، مضيفا: "لقد مر وقت طويل. لا أدري، ربما كنت في السابعة من عمري تقريبًا. لست من محبّي الشمس".وتابع: "لست مهتما بالأمر كثيرا. أجل، أعتقد أنه تهديد. لست متأكدا من كونه تهديدا حقيقيا، ولكن ربما يكون كذلك".ويقع منتجع "مارألاغو" في مدينة بالم بيتش بولاية فلوريدا على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، بالقرب من المحيط الأطلسي. يعد المنتجع مجمعا فاخرا، يمتلكه ترامب ويستخدمه كمقر شتوي ومقر للاجتماعات والاستجمام.وتأتي هذه التصريحات بعد أسبوعين من وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، والذي استمر 12 يوما، عقب القصف الأمريكي لثلاثة مواقع نووية إيرانية.وقالت صحيفة "نيوزويك"، إن تصريحات لاريجاني من شأنها أن تزيد من التكهنات بشأن الرد المحتمل من الهجمات الأمريكية على المنشآت النووية في يونيو الماضي.ومن المقرر أن تستأنف المحادثات بين وطهران نهاية هذا الأسبوع في النرويج.وليست هذه المرة الأولى التي تهدد فيها إيران باغتيال ترامب؛ ففي عام 2020، زعمت طهران أنها حاولت اغتياله خلال ولايته الأولى، انتقاما لاغتيال قائد فيلق سليماني، بحسب ما ذكرته صحيفة " بوست".