كيف تُسلّح الصين إيران؟

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وأشارت الصحيفة في تقرير أنّه لفترة طويلة جدًا، غضّت الطرف عن في ما يتعلق بعمالة الرقيق، والممارسات التجارية غير العادلة، ودعمها الصامت، وإن كان حاسمًا، لخصوم أميركا. ولا يوجد مكانٌ أكثر خطورةً من في هذا الدعم. ففي حزيران، وبينما كانت الطائرات الأميركية والإسرائيلية تقصف أهدافًا في إيران، ارتفعت واردات الصين من النفط إلى مستويات قياسية. يُشكل بيع النفط والغاز ما يقرب من نصف الميزانية العسكرية ، ولا توجد دولة أكثر أهمية من الصين في الحفاظ على هذا السند المالي.تابعت:" لا شك أن تدمير البرنامج الإيراني وبنيته التحتية العسكرية أمرٌ بالغ الأهمية، ولكن حرمان النظام من الأموال التي سيحتاجها لإعادة البناء والتسليح أمرٌ بالغ الأهمية أيضًا. وهذا يعني ملاحقة المشترين والمصرفيين والمليارديرات في الصين، ودعم اقتصاد النفط الإيراني. ويعني أيضًا فرض عقوبات على الصين لوقف إيران.شانغ جي يانغ، ملياردير مغمور وعضو في الحزب الشيوعي الصيني، هو رئيس مجلس الإدارة والمساهم المسيطر في مجموعة واندا القابضة (وهي ليست مجموعة داليان واندا الأكبر حجمًا)، وهي تكتل ضخم يقع في قلب تجارة النفط الصينية غير المشروعة مع إيران. تُدير واندا كل شيء، من خطوط الأنابيب ومصانع البتروكيماويات إلى محطات الموانئ ومصافي النفط. ولكن الدور الذي تلعبه شركة واندا في شراء ومعالجة النفط الخام الإيراني الخاضع للعقوبات هو ما يجعل الشركة تشكل تهديداً خطيراً للغاية، وهو الأمر الذي يجب معالجته إذا أردنا منع النظام الإيراني من إعادة تسليح نفسه. يذهب حوالي 90% من صادرات النفط الإيرانية إلى الصين. ويتدفق جزء كبير من هذه الصادرات إلى مقاطعة شاندونغ، حيث أصبحت مصافي النفط المملوكة بشكل مستقل، والمعروفة باسم "أباريق الشاي"، شريان الحياة للنظام الإيراني. قبل وصولها إلى هذه الأباريق، يُفرّغ النفط الإيراني أولاً من قِبل مشغلي الموانئ الصينيين، مثل شركة شاندونغ باوغانغ الدولية للموانئ المحدودة (BIPC). وقد فُرضت عقوبات على شركة BIPC في أيار لدعمها شركة النفط الوطنية الإيرانية (NIOC)، التي يشرف عليها الحرس الثوري الإسلامي الإيراني.أكملت:" الحرس الثوري الإيراني الذي يُطلق وابلًا من الصواريخ على تل أبيب هو نفسه الذي يدعم الذين يقفون وراء 7 تشرين الاول، ويُجهّز الحوثيين بأسلحة تُهدد ممرات الشحن العالمية. والجدير بالذكر أن معلومات سجل الشركات الخارجية تُحدد أكبر مساهمين في شركة BIPC وهما واندا وشانغ، على التوالي، حيث يُدرج شانغ باعتباره المالك المستفيد النهائي للشركة. لكن BIPC ليست سوى عقدة واحدة في هذه الإمبراطورية المتكاملة رأسياً. في وقت سابق من هذا العام، استحوذت واندا على أسطول من ناقلات النفط الخاصة التي تبدو جاهزة للنقل من سفينة إلى أخرى، وهو أسلوب شائع الاستخدام لتهريب النفط الإيراني. تشمل ممتلكات واندا شركات تعمل في مجال البتروكيماويات والمطاط والإطارات وتجارة السلع، وجميعها قد تكون ملوثة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالنفط الإيراني المتدفق عبر خطوط الأنابيب المغلقة والتي تربط فعليًا العديد من شركات واندا. في هذه الأثناء، تُشارك شركة شاندونغ رويكانغ لإدارة الاستثمارات، ذراع الاستثمار التابعة لشانغ، بشكل وثيق مع شركات تستفيد من إمدادات واندا من النفط الإيراني. ويشمل ذلك شركات مثل شركة شاندونغ هونغشو للكيماويات المحدودة، التي تُسيطر عليها شانغ رغم تصنيفها كشركة تابعة مملوكة بالكامل لواندا.وحسب الصحيفة، يبدو أن هذه الشراكات تشير بشكل مباشر إلى تورط العديد من الكيانات الصينية الكبرى المملوكة للدولة، والعديد من المؤسسات المالية الصينية الكبرى، وربما حتى الحزب الشيوعي الصيني نفسه، في ما قد يراه البعض مخططًا ضخمًا للتهرب من العقوبات برعاية الدولة. لقد أسدت الولايات المتحدة وإسرائيل معروفًا للعالم بتقليص قدرة إيران على إحداث الفوضى، حسب الصحيفة، لكن الجوية وحدها لن توقف تدفق الأموال مستقبلًا لدعم صواريخ إيران أو برنامجها النووي. هذه هي مهمة أميركا، وتبدأ بملاحقة مليارديرات الصين وإمبراطورياتهم التجارية.