إليكم أحدث البيانات الرسمية عن تعداد الفلسطينيين

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أعلن الفلسطيني للإحصاء، الخميس، أن عدد حتى منتصف العام الجاري تجاوز 15 مليون نسمة.وأضاف الجهاز في بيان له عشية للسكان: "قدر عدد السكان (في والضفة الغربية المحتلة) بحوالي 5.5 مليون نسمة، منهم 2.8 مليون من الذكور و2.7 مليون من الإناث، إضافة إلى نحو 1.9 مليون فلسطيني يقيمون في أراضي العام 1948".وتابع البيان: "أما في الشتات، فتشير التقديرات إلى وجود نحو 7.8 مليون فلسطيني، منهم 6.5 مليون في ".وأوضح البيان أن عدد سكان قطاع غزة انخفض "بمقدار 10 بالمئة عما كان مقدرا لمنتصف عام 2025".وتقول إن الهجمات ، أسفرت عن مقتل أكثر من 57 ألف فلسطيني، كما تسببت في أزمة جوع ونزوح داخلي لجميع تقريبا.وقال في بيانه: "نتيجة للعدوان ، ووفقا للمعطيات الأخيرة، سجل قطاع غزة انخفاضا غير مسبوق في عدد السكان، بفعل تزايد أعداد والمفقودين، ومغادرة الآلاف خارج القطاع، إلى جانب تراجع معدلات المواليد".