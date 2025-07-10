ستارمر وماكرون يطالبان بتشديد الضغط على بوتين

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دعا رئيس الوزراء كير ستارمر والرئيس الخميس إلى تشديد الضغط على بفرض عقوبات جديدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في .وقال ستارمر "علينا إعادة تركيز جهودنا على التحضير للسلام، وإجبار على الجلوس إلى طاولة المفاوضات... هذا الضغط المنسّق سيحدث فرقاً"، بينما دعا ماكرون إلى "تشديد الضغط" على .ويترأس الزعيمان اجتماعاً عبر الفيديو من مركز قيادة (ناتو) في نورثوود شمال غرب لـ"تحالف الراغبين" المستعد لضمان وقف إطلاق نار مستقبلي بين كييف وموسكو.