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عربي-دولي

ستارمر وماكرون يطالبان بتشديد الضغط على بوتين

Lebanon 24
10-07-2025 | 10:46
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دعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس إلى تشديد الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بفرض عقوبات جديدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا.
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وقال ستارمر "علينا إعادة تركيز جهودنا على التحضير للسلام، وإجبار بوتين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات... هذا الضغط المنسّق سيحدث فرقاً"، بينما دعا ماكرون إلى "تشديد الضغط" على روسيا.

ويترأس الزعيمان اجتماعاً عبر الفيديو من مركز قيادة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في نورثوود شمال غرب لندن لـ"تحالف الراغبين" المستعد لضمان وقف إطلاق نار مستقبلي بين كييف وموسكو.
 
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