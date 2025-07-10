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عربي-دولي

وزير الدفاع الإسرائيلي يُهدد: سنضرب إيران مرة أخرى إذا!

Lebanon 24
10-07-2025 | 11:17
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هدد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، مساء اليوم، إيران، قائلاً: "إسرائيل ستضرب إيران مرة أخرى إذا تعرضت لتهديد من طهران".
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وأكد كاتس أن "الحوثيين سيدفعون ثمن أفعالهم".

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