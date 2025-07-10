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عربي-دولي
وزير الدفاع الإسرائيلي يُهدد: سنضرب إيران مرة أخرى إذا!
Lebanon 24
10-07-2025
|
11:17
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هدد
وزير الدفاع
الإسرائيلي
،
يسرائيل كاتس
، مساء اليوم،
إيران
، قائلاً: "
إسرائيل
ستضرب إيران مرة أخرى إذا تعرضت لتهديد من
طهران
".
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وأكد
كاتس
أن "الحوثيين سيدفعون ثمن أفعالهم".
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