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عربي-دولي

مسؤول إيرانيّ يكشف سرّاً عن خامنئي... إليكم ما فعله خلال الحرب

Lebanon 24
10-07-2025 | 11:16
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قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، إنّ "قائد الثورة والجمهورية الإسلامية تمكّن خلال ساعات من إخراج القوات المسلحة من الصدمة، التي تلقّتها إيران في العدوان الإسرائيلي".
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وفي مقابلة مع التلفزيون الإيراني، كشف قاليباف أنّ "خامنئي كان في غرفة القيادة مرتين، كما أصدر توجيهاته حضورياً في الميدان للقادة الجدد الذين عيّنهم".

كما أضاف أنّ "بعد 17 ساعة من الهجوم الإسرائيلي، أطلقنا 150 صاروخاً و350 طائرة مسيّرة باتجاه إسرائيل". (الميادين)
 
 
 
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