مسؤول إيرانيّ يكشف سرّاً عن خامنئي... إليكم ما فعله خلال الحرب

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قال رئيس ، إنّ "قائد والجمهورية الإسلامية تمكّن خلال ساعات من إخراج القوات المسلحة من الصدمة، التي تلقّتها في العدوان ".وفي مقابلة مع التلفزيون ، كشف قاليباف أنّ " كان في غرفة القيادة مرتين، كما أصدر توجيهاته حضورياً في الميدان للقادة الجدد الذين عيّنهم".كما أضاف أنّ "بعد 17 ساعة من الهجوم الإسرائيلي، أطلقنا 150 صاروخاً و350 طائرة مسيّرة باتجاه ". (الميادين)